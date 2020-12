De Formule 1 werkt hard aan een groener imago. Het beeld van brandstofslurpende machines met enorm veel uitstoot komt allang niet meer overeen met de realiteit, maar dat beeld leeft nog wel bij velen. Momenteel moet de brandstof van de F1-bolides uit 5,75 procent bio-ethanol bestaan. Dat percentage zal onder de nieuwe reglementen voor 2022 (oorspronkelijk gepland voor 2021 maar door het coronavirus vanuit kostenoogpunt een jaar uitgesteld) stijgen tot 10 procent (E10). Er zijn nu al plannen om bij de volgende generatie motoren door te stoten naar 100 procent duurzame brandstoffen.

De discussie over het gebruik van E10-brandstoffen is opnieuw opgelaaid nu de sport een mogelijke bevriezing van de motoren voor 2022 overweegt. Red Bull Racing maakt zich al maanden hard voor dat plan sinds motorpartner Honda bekendmaakte aan het einde van volgend seizoen de Formule 1 te verlaten. Concurrent Mercedes heeft al laten weten achter deze bevriezing te staan, onder de voorwaarde dat er geen prestatieconvergentie wordt doorgevoerd om de fabrikanten dichter bij elkaar te brengen. Ferrari en Red Bull hebben die wens wel.

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat de komst van een extra ontwikkelingsfactor de plannen voor de motorische bevriezing enkel ingewikkelder maakt. “Het heeft mijn voorkeur om niet naar E10 te gaan”, aldus de Brit toen Motorsport.com hem vroeg naar zijn visie. “We prefereren een volledig duurzame kernbrandstof die geïntroduceerd wordt met de nieuwe krachtbron, in plaats van een nieuwe toename van 5 procent E10 bij de huidige brandstof. Ik weet niet of dat nou zo’n belangrijke boodschap is, terwijl we in 2026 - of misschien al 2025 - overstappen op een volledig duurzame brandstof. De introductie van een dergelijke brandstof heeft gevolgen, en die gevolgen zijn ontegenzeggelijk zeer duur.”

Mercedes-collega Toto Wolff zei over de gesprekken over de overstap naar E10: “Mercedes staat vrij neutraal in de discussie of we wel of niet naar E10 gaan. Het is wat ons betreft slechts een kleine stap.”

De FIA heeft eerder deze maand de eerste samples van de volledig duurzame brandstof bij de motorenfabrikanten afgeleverd, zodat zij verder onderzoek kunnen plegen. Ondertussen gaan de gesprekken over een vervroegde introductie van de nieuwe generatie krachtbronnen - die aangedreven moeten worden door 100 procent duurzame brandstof - gewoon door. Renault is echter tegenstander van dat plan.