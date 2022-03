F1-baas: Competitieve grid belangrijker dan nieuwe teams

Michael Andretti zorgde eerder dit jaar voor heel wat reuring door aan te kondigen dat hij in 2024 met een eigen team deel wil nemen aan de Formule 1. In de paddock waren de meningen verdeeld over het plan. Sommige teams zijn van mening dat de aanwezigheid van een grote naam als Andretti de waarde van de sport verder zou vergroten, iets waar alle teams van kunnen profiteren. Anderen zijn sceptisch, aangezien de inkomsten uit commerciële rechten met meer teams gedeeld moeten worden.

Formule 1-topman Stefano Domenicali doet zijn duit in het zakje: “We krijgen veel verzoeken. Hoeveel? Meer dan een en… minder dan acht! Sommigen houden hun intenties niet geheim, andere partijen voeren zeer geheime onderhandelingen. Persoonlijk denk ik niet dat het aantal teams dat de Formule 1 momenteel heeft een beperkende factor is qua entertainment. Het is naar mijn mening prioriteit om de competitiviteit van een aantal teams dat al aanwezig is te vergroten. Ik denk niet dat een toename van het aantal deelnemers waarde toevoegt, tenzij het teams van de allerhoogste kwaliteit zijn.”

Uitdagingen op financieel vlak

Volgens Domenicali zijn er nog meer dan genoeg uitdagingen om het huidige deelnemersveld met tien teams gezond te houden, gezien de inflatie en toenemende kosten door de coronapandemie en Oekraïne-crisis. “Er zijn op dit vlak twee problemen”, zei hij over de financiën van de sport en het budgetplafond. “De eerste is de controle, want als de personen die het budgetplafond moeten reguleren iets over het hoofd zien, dan stort het hele systeem in elkaar. Het is vandaag de dag niet voldoende om enkel de technische kant in de gaten te houden. Er is strikte financiële controle nodig. Daarom versterkt de FIA zich om dit nog beter te doen. Het tweede punt heeft betrekking op variabelen die op het moment van de lancering van de financiële regels lastig te voorspellen waren. De inflatie is een onverwachte richting opgegaan, en de transportkosten zijn de afgelopen weken ook enorm gestegen. Er worden gesprekken gevoerd om een goede oplossing te vinden, maar het draait altijd om het principe dat iedereen dezelfde kansen moet krijgen.”