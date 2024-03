Ferrari SF-24 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Een klein maar interessant detail op de achtervleugel van de Ferrari SF-24 in Australië: het team gebruikte een winglet aan weerszijden van de bevestigingssteun (links naast het Santander-logo). Het is enigszins verrassend dat we dit teams nog niet eerder hebben zien doen, want dit is volgens de reglementen gewoon toegestaan. Waarschijnlijk is het een kwestie van tijd voordat we meer van dergelijke concepten zien.

Technisch detail Red Bull Racing RB20 Foto door: Giorgio Piola

Red Bull monteerde een onboardcamera op de neusbrug van de RB20. Deze waren zijwaarts gericht, naar de deflectoren van de voorwielen. Hierop waren ook stickertjes geplakt om te kunnen beoordelen hoeveel de deflectoren bewegen wanneer de auto rijdt.

Stake F1 Team Kick Sauber C44 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Een mooi bovenaanzicht van de voorvleugel en neus van de Sauber, met een camera gericht op het buitenste deel van de vleugel om zo de flexibiliteit tijdens het rijden te beoordelen.

RB F1 Team VCARB 01 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Een close-up van de buitenste sectie van de voorvleugel van de VCARB01, die is voorzien van gedraaide flappen en twee downwash winglets om meer outwash te genereren.

Stake F1 Team Kick Sauber C44 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Een goed beeld van de nieuwe voorvleugel die dit weekend op de Sauber C44 wordt gebruikt. Deze heeft een herziene configuratie van de bovenste flaps, maar ook een semi-losstaande flap en endplate.

Mercedes F1 W15 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Een close-up van de voorvleugel van de Mercedes W15, die ongewijzigd is ten opzichte van de vorige races, maar nog steeds zeer veel details bevat in het buitenste gedeelte. De bovenste flap is qua positie wel licht herzien.

Mercedes F1 W15 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Mercedes had in de aanloop naar de Grand Prix van Australië al laten doorschemeren dat het wat extra experimenten zou uitvoeren met de W15 in een poging om bepaalde zwakke plekken beter te begrijpen. Hier zien we dat er extra sensoren op de voorvleugel zijn geplaatst.

Red Bull Racing RB20 diffuser detail

Een close-up van de achterkant van de Red Bull RB20, inclusief de slanke beam wing, de diffuser en de onderste deflectoren van het remkanaal. Let op het dikteverschil van boven naar beneden.

Red Bull Racing RB20 detail

Een close-up van de vloer- en randvleugel op de RB20. De twee componenten werken nauw samen voor een krachtiger resultaat.

Red Bull Racing RB20 detail

Een breder beeld van dat gebied toont het ontwerp van de scrolled edge wing, compleet met de schuine tunnels die worden gebruikt om de luchtstroom te helpen managen.

Red Bull Racing RB20 detail

In tegenstelling tot Saudi-Arabië is het zijpaneel met lamellen op de motorkap wel aanwezig in Australië, waardoor de warmte die wordt gegenereerd wordt afgevoerd via de halo-inlaten.

Technische details Ferrari SF-24 Foto door: Matt Kew

Een overzicht van de achterkant van de Ferrari SF-24, waarbij het team heeft gekozen voor slechts één koeluitlaat in het verwisselbare zijpaneel van de motorkap.

Red Bull Racing RB20 detail

Een close-up van de blister op de vloer en het chassis, die zorgvuldig is gevormd om de luchtstroom naar de verticale inlaat van de sidepod en de undercut te sturen.

Ferrari SF-24 detail

Een close-up van het bypass-kanaal aan de zijkant van het chassis van de Ferrari SF-24 en onder de hoofdinlaat van de sidepod.

McLaren MCL38 achterzijde detail

De McLaren MCL38 is uitgerust met een enkele beam wing om de luchtweerstand te verminderen en de topsnelheid te verhogen. Let op de metalen elementen in de bovenste hoeken van de achtervleugel om de buiging te verminderen.

McLaren MCL38 detail

De zorgvuldig krullende randvleugel op de McLaren MCL38.

Ferrari SF-24 achterzijde detail

Een close-up van de dubbele beam wing op de Ferrari SF-24, met de kleine upwash wing aan de achterkant van de crashstructuur.

Ferrari SF-24 detail

Een close-up van de details op de Ferrari rond het achterste deel van de halo, inclusief het gebogen zwanenhalsgedeelte dat samenkomt met de uitlaat van het bypass-kanaal naast de halo.

Aston Martin AMR24 vloer detail

De voorste vloer- en sidepodsectie van de Aston Martin AMR24 zit vol met interessante details, waaronder de ondiepe inlaat van de sidepod en de interface tussen chassis en vloer die zorgvuldige contouren bevat om de luchtstroming naar achteren te verbeteren.

Red Bull Racing RB20 detail

Een close-up van de achterste sectie van de vloer van de Red Bull RB20 laat zien hoe de oppervlakken zijn gevormd om de luchtstroom beter te managen. Let ook op het muizenholletje in de zijwand van de diffuser, die helpt om de turbulente luchtstromingen te beheersen.

Alpine A524 technisch detail Foto door: Matt Kew

Een foto van de achterkant van de Alpine A524 toont de dubbellaags beam wing, terwijl de korte onderste deflector van het remkanaal ook opmerkelijk is.

Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Sauber heeft de C44 uitgerust met een flink hekwerk achter het voorwiel om de impact van de in Australië geïntroduceerde voorvleugel te beoordelen.