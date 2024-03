F1 Australië: Hoe laat begint de kwalificatie?

Het zijn mooie tijden voor Max Verstappen en Red Bull Racing. De ijzersterke combinatie trekt de dominante vorm van 2023 ‘gewoon’ door in het nieuwe Formule 1-seizoen, ondanks de ingrijpende wijzigingen aan het concept van de RB20. Dat het met de snelheid wel goed zit, bewees de Nederlander in de kwalificaties. In zowel Bahrein als Saudi-Arabië ging hij er met de pole-position vandoor. Daarmee komt zijn totaal aantal poles op 34 in 187 Grands Prix, goed voor een percentage van 18,18 procent. Krikt hij dat aantal nog wat verder op tijdens de GP van Australië op het unieke Albert Park Circuit?

Hoe laat is de F1-kwalificatie in Australië?

Datum Sessie Lokale tijd (GMT+11) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 22 maart Eerste vrije training 12.30u - 13.30u 02.30u - 03.30u Vrijdag 22 maart Tweede vrije training 16.00u - 17.00u 06.00u - 07.00u Zaterdag 23 maart Derde vrije training 12.30u - 13.30u 02.30u - 03.30u Zaterdag 23 maart Kwalificatie 16.00u - 17.00u 06.00u - 07.00u Zondag 24 maart GP van Australië 15.00u - 17.00u 05.00u - 07.00u

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië 2024 vindt plaats op zaterdag 23 maart en begint om 06.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 16.00 uur lokale tijd in Melbourne. Onder normale omstandigheden duurt de strijd om de pole-position een uur. Zoals gebruikelijk bestaat de kwalificatie uit drie segmenten: Q1, Q2 en Q3. Het eerste segment duurt 18 minuten, waarna de vijf langzaamste rijders afvallen. Q2 duurt 15 minuten, en ook hier vallen de vijf langzaamste rijders af. De top-10 strijdt vervolgens in Q3 in 12 minuten om de beste uitgangsposities. Rond de klok van 07.00 uur weten we hoe de startopstelling voor de Grand Prix in Melbourne er uit komt te zien.

Voordat de kwalificatie verreden wordt, staat eerder op de dag nog een laatste training op het programma. VT3 begint om 02.30 uur Nederlandse tijd, 12.30 uur in Australië. Deze sessie duurt een uur.