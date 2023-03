Sinds 2021 opereren de Formule 1-teams onder het budgetplafond, dat paal en perk stelt aan de uitgaven die zij gedurende een kalenderjaar mogen doen. Het systeem lijkt vooralsnog een succes doordat het de teams dichter bij elkaar heeft gebracht en voorkomt dat grote teams goede prestaties "kopen" door veel geld uit te geven. Tegelijkertijd lijkt het budgetplafond op sommige punten wel iets te beperkend, waardoor kleinere teams niet helemaal in staat zijn om de gehoopte winst te boeken. Dat geldt vooral op het gebied van kapitaaluitgaven, waardoor er niet zoveel vrijheid is om de infrastructuur van de teams te verbeteren.

Het bouwen van nieuwe fabrieken is mogelijk en ook is er een uitzondering gemaakt in de budgetplafondregels voor de bouw van windtunnels, maar andere investeringen omtrent de infrastructuur vallen wel onder het budgetplafond. Dergelijke uitgaven gaan zodoende ten koste van uitgaven aan de F1-bolides. Het gevolg: teams met de beste infrastructuur blijven op dit vlak een voordeel houden, terwijl teams met een achterstand juist moeten besparen op de uitgaven van de auto als zij hun faciliteiten willen upgraden. Het is echter duidelijk geworden dat er verkennende gesprekken hebben plaatsgevonden om de teams meer vrijheid te geven voor dit soort investeringen, waardoor zij de kans krijgen om de infrastructuur in de fabrieken te verbeteren.

Williams voorstander, steun van meerdere teams

Motorsport.com heeft vernomen dat het onderwerp bij de laatste bijeenkomst van de F1 Commission besproken is. Vooral Williams-teambaas James Vowles zou graag op dit vlak veranderingen zien en het idee krijgt in grote lijnen steun van enkele andere teams. Bovendien staan FIA en FOM ervoor open. Naar verluidt wordt er nu een diepgaandere analyse uitgevoerd van de mogelijke veranderingen aan de kapitaaluitgaven, zodat daar in de komende weken verder over gesproken kan worden. Voor de toekomstige gezondheid van F1 is het volgens Vowles namelijk van belang dat kleine teams de mogelijkheid moeten hebben om hun faciliteiten te verbeteren. "Als we een meritocratie willen, dan moet mijn team de kans te krijgen om terrein goed te maken ten opzichte van de grote teams en daarvoor over dezelfde bronnen beschikken", legt hij uit.

Momenteel mist Williams enkele systemen waarover de grotere teams wel beschikken, zo concludeerde Vowles toen hij bij het team aan de slag ging. Nu heeft de renstal echter niet de kans om deze systemen te kopen of te upgraden omdat dit ten koste gaat van uitgaven aan de auto. "Er missen dingen die ik tot de basis vind behoren en die andere teams al zo'n 15 jaar hebben", zegt hij. "Er zijn bijvoorbeeld softwaresystemen waarmee je goed kan zien waar al je onderdelen zijn. Williams heeft deze systemen niet. Ik ben onder de indruk dat ze deze auto gebouwd hebben voordat ik hier kwam, waarbij 15.000 stukjes in elkaar passen, samenwerken en vervolgens redelijk snel over een circuit gaan. Dat is een enorme prestatie, maar zo kunnen we geen vooruitgang boeken. We moeten dus systemen en structuren gaan aanleggen."

Details kunnen grote teams over de streep trekken

Hoewel vooral de kleinere teams voordeel zouden hebben van meer vrijheid op dit gebied, lijken de grote teams er ook voor open te staan. Wel hangt het in hun geval af van hoe de details ingevuld worden. Om de regelverandering per 2024 al in te laten gaan, moeten zes van de tien teams hun steun uitspreken. Dat lijkt haalbaar. Ook een verandering tijdens het huidige seizoen behoort nog tot de mogelijkheden, al geldt in dit geval dat acht van de tien teams moeten instemmen. Een van de teams dat zich wel kan vinden in het idee, is Alpine. Teambaas Otmar Szafnauer erkent dat de huidige beperkingen qua infrastructurele uitgaven oneerlijk waren. "Hierdoor werden ongelijkheden geconsolideerd", verklaart de Roemeense Amerikaan.

"Als je als klein team bijvoorbeeld geen geweldige windtunnel had en je ook geen nieuwe kan bouwen, dan ben je voor altijd de pineut. Daarom is er een vrijstelling voor nieuwe windtunnels", vervolgt Szafnauer. "Ik vind dat er naast de windtunnel andere infrastructurele zaken en tools zijn die op dezelfde manier behandeld moeten worden. Dingen als testbanken voor de remmen en voor volledige auto's, die de grote teams wel hebben en de kleine teams niet. Als je dergelijke uitgaven niet toestaat, dan blijft die ongelijkheid altijd bestaan. Dat houdt in dat je voor altijd de pineut bent en dat is denk ik niet goed."