F1 zette in 2022 nieuwe tool in om stemming onder fans te peilen

De Formule 1 is een mondiale sport. Miljoenen mensen over de hele wereld zitten bijna elke zondag klaar om een Grand Prix live te volgen. Sponsoren, coureurs en teams zijn voornamelijk afhankelijk van F1-fans. In het verleden is geregeld geprobeerd te peilen waar de kijkers eigenlijk blij van worden. Zo kwam de Grand Prix Drivers' Association (GPDA) een aantal jaar geleden met een grootschalige enquête en is het technische reglement in 2022 op de schop gegaan voor meer actie op de baan. F1 heeft echter een nieuwe tool om uit te zoeken hoe het racen door de fans beleefd wordt.

Pat Symonds, die in het verleden voor diverse F1-teams werkte, is inmiddels de Chief Technical Officer van de koningsklasse en weet hoe belangrijk de fans zijn. F1 legde statische cijfers naast een zogenaamde fan-analyse. "Zij moeten het leuk vinden, niet wij", zegt de Brit tegen Auto Motor und Sport. "De feedback is positief, zelfs in vergelijking met vorig jaar. Al hadden we toen nog niet alle analyse-tools die we nu hebben. In races waar minder werd ingehaald, waren er toch meer duels. In eerste instantie probeerden we aan de lichaamstaal van het publiek af te lezen of zij het wel of niet leuk vonden. Dat geeft een op zich een aardig beeld, al is het niet eenvoudig om zo betrouwbare resultaten te krijgen. Daarom ontwikkelden we een nieuwe tool."

Social media

Met die tool richtte F1 zich op social media. Kanalen als Twitter, Instagram en Facebook worden door veel F1-fans gebruikt om hun mening te ventileren. Hier maakte F1 handig gebruik van. "Het werkt als volgt: onze software evalueert reacties van fans op sociale media en ziet op die manier de stemming", vervolgt Symonds. "Het werkt perfect als je wil weten of mensen blij, verveeld of boos zijn. Eerst deden we dit anders. We kozen een duel uit en analyseerden dan het commentaar. Nu halen we de stemming uit reacties en kijken dan aan welke gebeurtenis deze gekoppeld zijn." Symonds komt meteen met een voorbeeld. "Voorafgaand aan de start van de Oostenrijkse Grand Prix merkten we dat mensen niet blij waren. Wij vroegen ons af hoe dat kwam. De race was nog niet eens begonnen. Toen we het analyseerden ontdekten we dat mensen niet blij waren met de fakkels."

Er reizen elk jaar duizenden Nederlanders af naar de Red Bull Ring en nemen - net als in Zandvoort - veel oranje fakkels mee naar het circuit. Dit werd volgens Symonds niet door iedereen gewaardeerd. Dat weekend deed sowieso een hoop stof opwaaien. In Oostenrijk werd bekend dat veel vrouwen het slachtoffer waren geworden van grensoverschrijdend gedrag, iets dat ook in Zandvoort gebeurde.