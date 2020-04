Formule 1 lijkt te opteren voor races zonder publiek

De teambazen hebben gisteren overleg gevoerd met de Formule 1 en FIA over de toekomst van de sport. Belangrijkste onderwerp van gesprek was de hoogte van het budgetplafond, maar er is ook gesproken over de voortzetting van het huidige seizoen. Het plan zou zijn om het kampioenschap op 5 juli in Oostenrijk te starten en vervolgens naar Silverstone af te reizen. “Alles is nog heel voorlopig, maar de Britse GP zou gewoon door kunnen gaan op de geplande datum [19 juli], maar dan wel zonder publiek. Sterker nog, het ziet er naar uit dat alle Europese ronden volgens dat draaiboek worden afgewerkt", aldus Brown tegen de BBC.

De eerste negen Grands Prix van het seizoen zijn door de coronapandemie uitgesteld of afgelast en de Formule 1 is naarstig op zoek naar een alternatieve kalender. Volgens Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, zou een volwaardig wereldkampioenschap – dat uit minimaal acht races moet bestaan – zelfs nog in oktober van start kunnen gaan.

Maar de hoop is nu vooraleer gevestigd op een seizoen van 18 tot 19 races met een start in Europa in de zomer. Oostenrijk lijkt daarbij dus het meest geschikt als seizoensopener: het land heeft aangekondigd de restricties rond het virus de komende tijd langzaam maar zeker af te gaan bouwen. Daarna zou dus de Groot-Brittannië aan de beurt zijn, op 19 juli de reguliere race en een week later een tweede wedstrijd, aldus Brown: “Hoe komen we in een krap schema zo goed mogelijk tot zo veel mogelijk races? Een van de ideeën is om meerdere races te hebben op één locatie zoals Silverstone.”