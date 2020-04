Teams hebben "constructieve" vergadering over budgetplafond

De tien F1-teams hebben gisteren samen met FIA-president Jean Todt en Formule 1-chefs Chase Carey en Ross Brawn een vier uur durende “constructieve” vergadering gehad over de stand van zaken in de sport.

Een van de hoofdonderwerpen op de agenda was het budgetplafond. Die was afgelopen winter op papier al vastgesteld op 175 miljoen dollar, maar in maart – een paar weken na het begin van de wereldwijde coronacrisis – waren de teams al overeengekomen dit bedrag aan te passen naar 150 miljoen dollar.

De afgelopen weken is echter gebleken dat de crisis er veel zwaarder inhakt dan verwacht. Met nog geen enkel uitzicht op een race en dus inkomsten, heeft onder andere McLaren voorgesteld om het plafond nog verder te verlagen, naar 100 miljoen dollar. De drie grote teams (Ferrari, Mercedes en Red Bull) zijn tegen zo’n verdere verlaging, niet in het minst omdat zij vrezen voor gedwongen ontslagen.

Hoewel er zo kort na de meeting nog geen knopen zijn doorgehakt zou men hebben gesproken over het verlagen van het budget naar 145 miljoen dollar in 2021 en vervolgens 130 miljoen dollar in 2022. Zo’n geleidelijke afname zou de grotere teams de tijd bieden om hun personeelsbestand af te bouwen. Daarnaast houdt men zo toch nog enigszins rekening met de veel hogere kosten die volgend jaar gemaakt moeten worden om de nieuwe generatie auto’s te ontwerpen en bouwen. De introductie van die nieuwe wagens is al met een jaar uitgesteld tot 2022.

Opmerkelijk genoeg is die uiteindelijke 130 miljoen dollar waar men in 2022 naar toe wil, precies het bedrag dat de Formule 1 en de FIA twee jaar geleden in Bahrein voor ogen hadden toen er voor het eerst over een budgetplafond werd gesproken. “We begonnen twee jaar geleden met ongeveer 130 miljoen dollar per jaar, een substantieel bedrag”, zo zei Brawn vorige week nog tegen Sky Sports F1. “En ik denk dat we ook nu in die richting moeten denken.“

Volgens de sportief directeur is de coronacrisis een uitgelezen moment om eens goed na te denken over de uitgaven in de Formule 1. “We hebben hard gevochten om het plafond op 175 miljoen te krijgen. Dat is hoger dan wij wilden, maar het was zo’n beetje het gemiddelde van wat de teams wilden. Ik ben de laatste om te zeggen dat het ideaal was, maar dat was nu eenmaal zo. Eerlijk gezegd biedt deze crisis ons de mogelijkheid om nog eens goed te kijken naar wat realistisch en verstandig is.”

Aan het einde van de vergadering van gisteren is besloten dat alle teams nog eens in de boeken duiken en dat er volgende week verder wordt gepraat. Dan zal men ook verder kijken naar de racekalender voor dit jaar: het begint er steeds meer op te lijken dat de eerste races van dit jaar in Europa zonder publiek worden verreden.