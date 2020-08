Extra kerbstone bij Becketts om nieuw bandensof te voorkomen

Veel coureurs kwamen afgelopen weekend bij de uitdagende bochten Maggots, Becketts en Chapel in de problemen. Met name in de laatste bocht raakten meerdere coureurs het gras. Bij het opkomen van Hangar Straight zorgde dat ervoor dat de band onder druk kwam te staan. In de slotfase van de race traden bandenproblemen op. Onder andere raceleider Lewis Hamilton, die tot dat moment bezig was aan een ogenschijnlijk eenvoudige triomftocht, reed de race zodoende uit op een lekke band. Na afloop van de race heeft de FIA een verzoek ingediend om de kerbstone bij het uitkomen van Becketts aan te passen voor de tweede race op Silverstone, die dit weekend gehouden wordt.

Een woordvoerder van Silverstone heeft bevestigd dat er een aanpassing is gedaan aan het circuit: “Om coureurs te helpen bij het opvolgen van de baanlimieten hebben we een sectie van 23 meter toegevoegd bij het uitkomen van bocht 13. De werkzaamheden zijn uitgevoerd voor aanvang van de 70th Anniversary Grand Prix van dit weekend.”

Pirelli concludeerde na onderzoek rond de problemen op Silverstone dat het falen van de banden veroorzaakt werd door ‘een combinatie van factoren’, maar Pirelli F1-baas Mario Isola sloot niet uit dat rommel op de baan bij Chapel eraan bijdroeg. “We constateerden op vrijdag al bepaalde beschadigingen aan banden en dat werd waarschijnlijk veroorzaakt door rotzooi bij die kerbstone. Daar wordt aan gewerkt en dat is een goede ontwikkeling, met een kleine aanpassing kunnen we de situatie verbeteren.”