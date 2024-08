Het sportieve element van F1 blijft belangrijk voor F1 CEO Stefano Domenicali, ook al heeft Liberty Media de afgelopen jaren kritiek gekregen op initiatieven als de sprintraces. Hoewel de weerstand tegen het sprintformat op zaterdag is afgenomen, is het niet helemaal verdwenen - ook al is het format dat dit jaar wordt gebruikt waarschijnlijk het beste dat we tot dusver hebben gehad. Hoewel Domenicali vindt dat de sceptici niet volledig genegeerd moeten worden, twijfelt hij er niet aan dat sprints werken. Sterker nog, hij is er niet tegen om er maximaal acht per jaar te houden - met mogelijk wat extra spektakel door de manier waarop de grid wordt samengesteld. "Ik herinner me dat we veel kritiek kregen van de puristen - naar wie we altijd moeten luisteren, zelfs naar degenen die er niet blij mee zijn - toen we de sprintraces introduceerden", vertelt Domenicali in een exclusief interview met Motorsport.com.

"Maar ik heb het gevoel dat het nu helemaal omgedraaid is. Ik denk dat de verandering die we dit jaar hebben ingevoerd om vele redenen de juiste is - met afzonderlijke kwalificaties en parc fermés. De flow is nu veel beter. Ik denk dat we niet in een positie verkeren om te zeggen dat we zoals bijvoorbeeld de MotoGP gaan worden, met een volledige racekalender met sprints. Maar er is marge om te groeien, misschien wel tot een derde van de kalender. En dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. En dan zijn er natuurlijk bepaalde onderwerpen die altijd heel omstreden zijn. We kunnen echt nog een keer bespreken of het nodig is om de grid om te draaien, of de helft van de grid zoals F2 en F3 doen. Dus dit zijn altijd dingen om de geest levend te houden, als ik dat mag zeggen, met de bedoeling om iets altijd interessant te houden."

Vanuit zijn perspectief is Domenicali, ondanks het feit dat hij een F1-purist in hart en nieren is, iemand die het idee van reverse grids steunt. "Persoonlijk zou ik zeggen: waarom niet? Het zorgt voor veel actie. Er wordt ingehaald. Je vecht voor punten? Sommige mensen zullen zeggen: 'Oh, het is een nepmanier om te racen.' Nep? Er is niets nep aan als dat het juiste format is om geweldige actie te produceren. Daar wil ik het graag nog eens over hebben. Ja."

Meer actie

Wat volgens Domenicali het ideaal van de Formule 1 zou moeten zijn, is dat elke sessie in een Grand Prix-weekend een competitief element heeft en een reden voor fans om te kijken. Hij begrijpt vooral niet waarom, in een tijdperk waarin teams eindeloze simulaties uitvoeren om hun set-ups te perfectioneren, het normale weekendformat van F1 drie trainingssessies beslaat die enkel voor de engineers van nut zijn. "Is het goed vermaak voor mensen die al op vrijdag komen om auto's over het circuit te zien rijden, alleen maar om zich beter voor te bereiden op de kwalificatie en de race?", vroeg hij. "Ik bedoel, is dat wat mensen willen zien?"

Minder oefensessies, meer betekenisvolle sessies? Stefano Domenicali is voor. Foto door: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Er wordt [door teams] enorm geïnvesteerd in simulatietools om dat te doen. Dus mijn droom is dat je elke keer als je de baan op gaat, ergens voor moet vechten. Dat is de aard van racen. Dat is de aard van de coureurs, want ze willen elke keer de beste zijn. Ik denk dat we op de goede weg zijn. We doen de juiste dingen en de spanning die we brengen met de sprintrace is heel duidelijk, want veel promotors willen ze graag hebben. Dus nu is het een goed moment om te kijken wat de beste locatie is om goede actie te hebben, en ook om de beste indeling op de kalender te maken om de juiste frequentie te creëren."

Het debat over stratencircuits

Een van de veranderingen die F1 heeft doorgevoerd in het Liberty Media-tijdperk is dat de raceklasse naar de fans wordt gebracht - wat meer races in grote steden betekent. Terwijl sommige nieuwe aanwinsten - zoals Qatar - op permanente circuits zijn, betekende dit voor andere locaties - zoals Las Vegas, Miami en Saudi-Arabië - stratencircuits. Met Madrid en mogelijk Bangkok als toekomstige toevoegingen, lijkt de aard van de F1-kalender zich steeds meer te distantiëren van de traditionele basis bestaande uit permanente circuits.

Maar hoewel je er niet omheen kunt dat er meer stratencircuits op de kalender staan, vindt Domenicali niet dat het er te veel zijn. "Ik zou zeggen dat we in balans willen zijn", zei hij. "We willen niet van de ene kant naar de andere kant van de balans gaan, maar voor ons is het cruciaal om goede races te hebben. Ik herinner me dat een van de grootste punten van kritiek voor de Grand Prix van Las Vegas was: 'Kom op, je hebt een race zonder inhaalacties, zonder drama, zonder actie, enzovoort.' En eigenlijk hebben we bewezen dat degenen die niet wachtten met zich uit te spreken tot na het evenement, het helemaal mis hadden. We hebben een ongelooflijke race gehad."

"Het is zeker cruciaal om de historische locaties te respecteren. Maar historisch is niet alles; historisch is een goede basis om te investeren in de toekomst. We maken ons geen zorgen om de juiste oplossing te vinden, om het juiste entertainment en de juiste fans te hebben. Iedereen kan een andere mening hebben. Er zijn coureurs die van de permanente circuits houden, anderen die het geweldig vinden om in de steden te rijden. Zoals ik al zei, het juiste antwoord is, zoals altijd, om een balans te vinden. En dat is absoluut mijn aanpak."

Filmkansen

Een van de succesverhalen van Liberty Media sinds de overname is de impact van Netflix: Drive to Survive om een nieuw publiek naar F1 te brengen. Samen met het openstellen van sociale mediakanalen, heeft dit gezorgd voor een nieuwe generatie fans die hebben geholpen de populariteit van de Grand Prix-racerij hoog te houden na de terugval in de periode na Covid. Maar hoewel de impact van Netflix enorm was, denkt Domenicali dat de nieuwe F1-film - die in juni 2025 op het witte doek verschijnt - de zaken naar een ander niveau zal tillen. Gevraagd naar de impact die de film zal hebben, zei hij: "Gigantisch! Ik denk dat als Netflix al groot was, dan denk ik dat de film gigantisch zal zijn. We hebben in Hongarije het plan voor de commercialisering en promotie besproken. We gaan een doel raken dat nu nog niet aanwezig is."

Domenicali heeft hoge verwachtingen van de speelfilm F1, waarvoor kosten noch moeite gespaard worden. Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Domenicali is van mening dat 'F1' zal werken omdat FOM duidelijk is geweest tegen de filmmakers dat er grenzen verlegd moesten worden. Het mocht niet zomaar weer een racefilm worden. "Er was één element waarover niet onderhandeld kon worden: iets unieks doen," voegde Domenicali eraan toe. Maar in de context waarin we niet aan het racen zelf kunnen komen, want dat is de sport, maken we een film met verschillende montages, met verschillende elementen. Dus ik denk dat je ook gefascineerd zult zijn als je het eindresultaat ziet, omdat mensen zich zullen realiseren hoe complex het is wat we doen en wat er allemaal achter zit. Het is echt indrukwekkend. Ik denk dat het voor beide partijen interessant zal zijn om te begrijpen dat we de livesport levend hebben kunnen houden. Maar als je de film gaat zien, zul je begrijpen wat het wordt."

Domenicali suggereert ook dat sommige ideeën voor camerastandpunten die in de film worden gebruikt, door F1 zelf kunnen worden overgenomen voor toekomstige onboards om de eigen verslaggeving van races te verbeteren. "We ontwikkelen samen nieuwe cameratechnologie, met verschillende camerastandpunten," voegde Domenicali eraan toe. "Dus het is een mooie plek om bepaalde nieuwe technologie te ontwikkelen die we daarna gaan uitbrengen."

De dingen die niet te beïnvloeden zijn

Domenicali, die nu voor het vierde jaar aan het roer van F1 staat, vindt dat hij de sport in de goede richting heeft gestuurd - zowel voor de fans als voor zijn bazen bij Liberty Media. "Ik wil niet zeggen ik, want ik ben een teamspeler," zei hij. "Ik denk dat we de Formule 1 naar een dimensie hebben kunnen tillen waarvan niet veel mensen dachten dat we daartoe in staat waren. Dus de groei die we doormaken, de schoonheid van waar we het over hebben, is echt iets waar we heel erg trots op moeten zijn. Ik kijk nu niet naar de waarde van onze kapitalisatie op de aandelenmarkt. Zo ben ik niet. Dat is voor onze aandeelhouders, en daarvoor moeten we Greg [Maffei] en Liberty Media bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij en in ons hebben."

Maar Domenicali ziet ook niet alles door een roze bril en vindt dat er uitdagingen zijn die overwonnen moeten worden. "We staan altijd in een push-stand," zei hij. "Je kent me. Je bent altijd blij, maar nooit blij op die manier..." En hij gaf een bijzonder fascinerend antwoord, dat teruggrijpt op de duurzaamheidsmotivaties van de regelwijzigingen in 2026, over dingen die hem 's nachts wakker houden - met herinneringen aan de afgelasting van Imola in 2023 vanwege overstromingen die nog steeds erg sterk aanwezig zijn.

"Ik moet slapen, want we zijn druk bezig", glimlachte hij. "Ik ben niet iemand die zich zorgen maakt over iets waar we geen controle over hebben, want dat is iets wat ik altijd voel - achter ieder probleem schuilt een kans. Maar er zijn natuurlijk dingen die we niet kunnen beïnvloeden, die buiten onze controle liggen, die een impact kunnen hebben. We zijn een wereldwijde sport. We weten dat het politieke klimaat delicaat is. We zijn getroffen door bepaalde dingen die te maken hebben met de zogenaamde klimaatverandering. Er zijn dus dingen die je niet in de hand hebt. Maar ik denk dat als we in staat zijn om te managen wat we kunnen managen, dan denk ik dat we er heel goed voor staan."