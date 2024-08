Exclusief Stefano Domenicali: Hoe ziet de toekomst van F1 eruit?

Als het seizoen 2024 Stefano Domenicali één belangrijke les heeft geleerd, dan is het wel dat het onmogelijk is om met zekerheid te voorspellen hoe de dingen gaan lopen. In maart waren velen het erover eens dat Max Verstappen - na zijn dominante start in Bahrein - dit jaar alle races zou kunnen winnen, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Met zeven verschillende winnaars in de eerste seizoenshelft - iets wat doet terugdenken aan die waanzinnige start van het seizoen 2012 - is de weg na de zomerstop vrij voor een open strijd om de overwinningen en in ieder geval het constructeurskampioenschap.

Max Verstappen was in Bahrein nog oppermachtig. Foto door: Red Bull Content Pool

F1 CEO Domenicali heeft zich nooit aangesloten bij de doemdenkers die aan het begin van het jaar een saai seizoen voorspelden. Hij is er altijd van overtuigd geweest dat de combinatie van het budgetplafond en het beperken van de aerodynamica-testen er uiteindelijk voor zou zorgen dat de teams dichter bij elkaar zouden komen. De Italiaans is zich ervan bewust dat wat vandaag als juist wordt gezien, misschien niet geldt voor morgen. Dus net zoals Verstappens dominantie niet vanaf het begin vaststond, zo moet ook de toekomst van de Formule 1 op de langere termijn worden gezien als iets dat altijd in ontwikkeling is.

In een uitgebreid interview met Motorsport.com over de staat van de Formule 1 legt Domenicali uit waarom hij denkt dat er een grote kans is om te blijven profiteren van de populariteit die is ontstaan na de overname door Liberty Media. "Ik ben erg blij om te kunnen zeggen dat wat ik begin dit jaar zei, ook precies zo uitkomt", zegt Domenicali over zijn vertrouwen dat 2024 geen matig en dominant seizoen van één coureur zou worden. "Iedereen dacht dat ik dat om politieke redenen zei, maar dit zal zeker zo doorgaan tot eind 2025."

Donkere wolken

Die verwijzing naar 2025 is intrigerend omdat er - te midden van alle opwinding over het spannende seizoen - donkere wolken aan de horizon verschijnen; de nieuwe reglementen voor 2026. Velen binnen de paddock wijzen er herhaaldelijk op dat het vasthouden aan hetzelfde reglement de beste manier is om de grid dicht bij elkaar te krijgen. En de beste manier om alles weer uit elkaar te trekken is het veranderen van de regels, iets wat in 2026 dus staat te gebeuren. Red Bull-ontwerper Adrian Newey zei het eerder dit jaar al: "Net nu alles naar elkaar toe begint te groeien en de fans beginnen te krijgen wat ze willen, hebben we een nog grotere verandering - want het is de eerste keer dat ik me kan herinneren dat we tegelijkertijd een nieuwe krachtbron en een nieuw chassis krijgen. Dus de kans dat dat de grid uit elkaar drijft moet behoorlijk groot zijn."

Domenicali gaat de groeiende bezorgdheid niet uit de weg, maar hij denkt dat het belangrijk is om de beweegredenen te doorgronden die hebben geleid tot de beslissing om de boel op te schudden. "Er zijn altijd redenen waarom we veranderen", aldus de Italiaan. "Ten eerste omdat we vooruit moeten lopen op wat we doen. En dit [2026] technisch reglement was, op het specifieke moment dat de beslissing werd genomen, gerelateerd aan een behoefte van fabrikanten om betrokken te zijn bij F1. Met een ander soort technologie die gebruikt zou moeten worden. Ik geloof echt dat dat fundamenteel en cruciaal is. Plus, het feit dat we nu duurzame brandstof centraal stellen in dit technische project zal het proces versnellen om ervoor te zorgen dat deze nieuwe technologie sneller beschikbaar zal zijn voor de auto-industrie. Het zal leiden een daling van het fossiele brandstofgebruik en dat zal gunstig zijn voor de markt over de hele wereld. Daar ben ik behoorlijk van overtuigd. Zoals je weet is de prijs [van duurzame brandstof] vandaag de dag veel hoger, maar F1 is altijd erg goed geweest in het versnellen van het proces en het helpen van technologie in de juiste richting. Dus dat is echt wat ik verwacht, en ik weet zeker dat iedereen in die richting zal werken."

Eén fabrikant erin, één fabrikant eruit

Er is recentelijk gesuggereerd dat ondanks alle positieve redenen achter de nieuwe regels - met name voor het aantrekken van een autofabrikant als Audi - de voordelen misschien niet de enorme kosten waard zijn die iedereen moet maken. Als je kijkt naar de miljarden dollars die zijn en worden uitgegeven voor het maken van volledig nieuwe motoren en de auto's, dan is het waarschijnlijk dat dit F1 uiteindelijk een netto fabrikantenwinst van nul oplevert, omdat Renault op het punt staat zich als fabrikant terug te trekken.

Stefano Domenicali (uiterst links) bij de aankondiging dat Audi de Formule 1 ingaat. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Domenicali is het er niet mee eens dat de reglementen de Formule 1 eerst een stap vooruit en vervolgens een stap terug hebben gebracht. "Ik denk dat de echte beslissing [van Renault] te maken heeft met iets anders, om heel open en eerlijk tegen je te zijn," stelt hij. "Het heeft niet te maken met het verkeerde reglement. Het heeft te maken met een andere situatie waarin ze in een bepaalde tijdsbestek resultaten moeten leveren."

"Ik denk dat op het moment dat het reglement werd bepaald, het nodig was ervoor te zorgen dat de autofabrikanten echt geïnteresseerd waren om toe te treden tot het kampioenschap. Ze zijn een vitaal element want zonder motor kunnen we niet rijden - daarom was het nodig om naar ze te luisteren. En het is waar dat het [nieuwe reglement] een compromis was vanwege de verschillende belangen van de verschillende fabrikanten. Maar ik zou zeggen, de FIA heeft haar best gedaan om ervoor te zorgen dat we iets konden vinden dat voor iedereen goed zou zijn."

Verandering vertragen

Te midden van de intriges over de vraag of deze steeds terugkerende cyclus van reglementswijzigingen die om de vijf jaar de grids uit elkaar trekken, zou moeten veranderen, denkt Domenicali dat het nu een goed moment is om te overwegen om de cycli van reglementswijzigingen te vertragen. "Dit is een punt: Is dit echt het moment om in 2030 weer een nieuwe stap te zetten? We kunnen hier vandaag nog geen antwoord op geven, omdat we moeten afwachten hoe de nieuwe technologie zich zal ontwikkelen. Er zal een moment komen waarop we erover moeten discussiëren en we moeten zien of de behoefte van de fabrikanten, de teams en de ingenieurs er nog steeds is, net zoals toen het nodig was om het reglement te veranderen. De behoefte aan verandering wordt normaal gesproken om twee redenen op tafel gelegd. De eerste is omdat we de top van de autosport zijn en het hoogste niveau van technologie ondersteunen. En in het verleden was een tweede reden vrij duidelijk: Het stoppen van een dominante periode van auto's. Ik herinner me dat nog uit de tijd dat ik in andere kleuren gekleed ging [Domenicali was vroeger teambaas van Ferrari]. Maar nu met de nieuwe elementen van de regelgeving, het budgetplafond en de beperking van de aerodynamica, denk ik dat dit punt niet meer ter discussie staat. Het gaat dus echt om de technologische uitdaging in de toekomst. Is het relevant dat de verandering in zo'n korte tijdcyclus van vijf jaar zal plaatsvinden? Dat wordt het discussiepunt voor de toekomst."

De auto's veranderen

Er is echter wel iets dat volgens Domenicali moet veranderen – het gewicht van de auto's. "Ik denk dat het gewicht en de afmetingen van de auto's in de toekomst altijd onderwerp van discussie zullen zijn, omdat we het principe van formulewagens niet mogen vergeten. We zitten nu in een situatie waarin de auto's groot en zwaar zijn, en misschien kunnen we in de toekomst echt besluiten om terug te gaan naar lichtere auto's. Ik zou zeggen, dat is een kwestie van tijd. Maar het is een beetje voorbarig om daarover te discussiëren. Laten we eerst eens kijken hoe we ons kunnen voorbereiden om echt klaar te zijn voor het juiste technische reglement van 2026. En dan zullen we dat op het juiste moment bespreken."

De F1-wagen van 2026 Foto door: FIA

De zoektocht naar lichtere auto's is iets waarnaar werd gestreefd met de herziening van de regels voor 2026, maar de pogingen om er massa uit te halen gingen niet zo ver als oorspronkelijk gehoopt. Een deel van het probleem heeft te maken met de vooruitgang op het gebied van veiligheid. Veiligere auto's – met onder andere een halo – zijn nu eenmaal zwaardere auto's. Een van de andere factoren in het huidige wagengewicht is de krachtbron – met name de accu's. Als F1 het gewicht van auto's op de lange termijn omlaag wil krijgen, dan is het de moeite waard om de zware hybridemotoren de rug toe te keren en bijvoorbeeld de overstap te maken naar waterstof of zelfs een terugkeer naar de ouderwetse V8.

Domenicali heeft een aantal interessante gedachten over dit onderwerp. "Ik denk niet dat waterstof op zichzelf een oplossing op de middellange termijn zal zijn. Om heel veel redenen, inclusief technologie, kosten en veiligheid. Maar ik geloof wel dat de juiste manier om dat [gewichtsreductie] te ontwikkelen zou zijn om bij dit soort concepten te blijven, met stappen om het gewicht te verminderen. Of, als duurzame brandstof het juiste werk doet om emissievrij te zijn en we het punt van duurzaamheid op de juiste manier aanpakken, dan hoeven we misschien niet meer zo ingewikkeld of zo duur te zijn in termen van motorontwikkeling. Misschien moeten we terug naar motoren die veel lichter zijn en misschien een goed geluid hebben", kijkt Domenicali vooruit. "Ik denk dat dit discussiepunt zeker in de drie jaar na de introductie aan de orde zal komen. Dus halverwege de nieuwe reis moeten we nadenken en kijken waar we staan en hoe we denken dat de situatie zich ontwikkelt. Maar één ding is heel belangrijk: kijk terug en zie hoe snel de dingen veranderen. Ik weet nog dat iedereen een paar jaar geleden zei: 'Ah, elektrische auto's voor iedereen, voor altijd'. Nu zit er een rem op die groter is dan de vooruitgang. We moeten ervoor zorgen dat we de juiste aanpak kiezen. We zitten in een sportbusiness en daarom denk ik dat we de juiste beslissing moeten nemen voor onze behoeften en voor onze sport."