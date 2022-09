Ocon heeft zin in Singapore: "Test voor auto en coureur"

Alpine draait tot nu toe een prima seizoen. De snelheid om de topteams aan te vallen is er misschien niet, maar het team lijkt vooralsnog de strijd om de vierde plek te gaan winnen van McLaren. Bijna elke race worden er wel punten behaald, al is het nog wachten op het eerste podium van het seizoen.

Dit weekend is het tijd voor de Grand Prix van Singapore. Dat is een van de zwaarste races van het jaar. Esteban Ocon kijkt uit naar wat volgens hem een grote test gaat worden. “Allereerst is het fantastisch om terug te zijn in Singapore. Het is altijd een hoogtepunt van het seizoen. Als het gaat om het racen, is het Marina Bay Street Circuit fysiek een van de zwaarste banen. Daarom is een goede voorbereiding belangrijk. De baan zelf is krap en bochtig en als je de hitte en de luchtvochtigheid daarbij optelt, wordt het een test voor auto en coureur. Ik denk dat de set-up over het algemeen ergens tussen die van Monaco en Hongarije ligt, waar downforce belangrijk is. De stad heeft een mooie sfeer en racen in de avond is altijd speciaal. Het wordt mooi om er weer te gaan racen en hopelijk kunnen we als team goed presteren en de fans een goede show geven.”

Fernando Alonso is blij dat er een korte pauze zat tussen de GP van Italië en de race in Singapore. “Het waren intense weken in Europa en we zijn blij dat we even konden resetten voor de laatste overzeese races van het seizoen. We kwamen uit de triple-header met 18 punten [gescoord door Alonso], behaald in Spa en Zandvoort. We hadden daar twee sterke races en de auto presteerde goed. Helaas vielen we uit in Italië, waar we probeerden voor de elfde keer op rij punten te scoren. De auto voelde niet zo sterk in Monza vergeleken met de weekenden daarvoor, dus we hebben ernaar gekeken om te proberen te begrijpen waarom dat zo was. We hopen in Singapore terug te zijn op ons normale competitieve niveau. Het hele team heeft hard gewerkt aan een nieuw pakket aan upgrades voor deze race, dus ik heb er zin in om te kijken wat het produceert.”