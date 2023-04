In de openingsrace van het seizoen, de Grand Prix van Bahrein, kreeg Esteban Ocon een tijdstraf van vijf seconden omdat hij op de startgrid te ver naar rechts stond op zijn gridpositie. Een race later, de Grand Prix van Saudi-Arabië, kreeg Fernando Alonso voor hetzelfde vergrijp - al was het in zijn geval te veel naar links - een tijdstraf van vijf seconden.

Het leidde tot verontwaardiging bij coureurs, die klaagden dat het zicht vanuit de lage cockpits dusdanig slecht is, dat het moeilijk is om in te schatten waar de auto zich precies bevindt op de startgrid. Om de coureurs tegemoet te komen besloot de FIA om de gridposities met twintig centimeter te verbreden voor de Grand Prix van Australië. De startplaatsen hebben nu een breedte van 2,7 meter in plaats van 2,5 meter. De startposities waren voor dit seizoen overigens al met twintig centimeter verbreed ten opzichte van 2022, doordat het zicht van de rijders is afgenomen door het nieuwe bodywork. Daarnaast werd er een extra lijn in het midden getrokken om de coureurs te helpen met het positioneren van de bolide.

Ondanks al die maatregelen om de coureurs te helpen, is Ocon er zeker van dat dit het gehele jaar nog problemen zal vormen voor de coureurs. "Er zullen dit jaar veel meer coureurs bestraft worden, dat staat vast", zegt Ocon. "Het ziet er gewoon stom uit als we voor dit soort dingen bestraft worden omdat het er zo simpel uit kan zien, maar dit komt gewoon doordat we niks kunnen zien vanuit de cockpit. We hebben hard met het team gewerkt om mij lager in de auto te krijgen. We hielden ons duidelijk niet aan de regels, dus de straf was terecht."

Ocon geeft toe dat de verbreding van de gridposities zal helpen, al is hij ook van mening dat te veel naar links of naar rechts staan niet zo zwaar bestraft zou moeten worden als te ver naar voren staan. "Het was al twintig centimeter breder ten opzichte van vorig jaar en nu komt daar nog eens twintig centimeter bij, dus het gaat duidelijk de juiste kant op. Het is een voordeel als je te ver naar voren staat, en we werden er altijd voor bestraft als we te ver naar voren stonden. Voorheen kregen we geen straf als we iets meer naar links of naar rechts stonden, omdat dat normaliter geen voordeel biedt. Nu is die regel aangepast en geldt deze natuurlijk voor iedereen, dus we moeten hiervoor oppassen", aldus de Fransman.

Gevraagd door Motorsport.com naar Ocons opmerkingen, laat Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas weten dat hij verrast is dat dit een probleem is. "Ik was behoorlijk verrast om te horen wat er was gebeurd, aangezien ik er het probleem niet van in zie", zegt Bottas. "Ja, als je de gridpositie nadert is het zicht dankzij het hoge chassis en de rest niet hetzelfde als tien jaar geleden. Maar je zou nog steeds moeten kunnen zien waar je naartoe gaat. Ik zie daar persoonlijk het probleem niet van in, maar misschien komt dat door de verschillen in auto's en vleugels en dat soort dingen."

Ook McLaren-coureur Lando Norris zegt verbaasd te zijn dat dit plots een gespreksonderwerp is geworden. "Het is volgens mij vanaf dag één al makkelijk geweest. Ik dacht eerlijk gezegd niet dat ze het ooit hoefden te veranderen. Gewoon in een gridvak opstellen, heel gemakkelijk", aldus de Brit.