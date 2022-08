Ocon over relatie met Gasly: “Respecteren elkaar”

Pierre Gasly verlengde eerder deze zomer zijn contract bij AlphaTauri tot eind 2023, maar werd zaterdag in de paddock van Spa-Francorchamps plotseling genoemd als kandidaat bij Alpine. Dat team meent voor komend seizoen een rechtsgeldige overeenkomst met Oscar Piastri te hebben, maar de 21-jarige Australiër denkt daar anders over en wil graag naar McLaren. Het Contract Recognition Board buigt zich komende maandag over de zaak die Alpine tegen Piastri heeft aangespannen.

Mocht Alpine in het ongelijk worden gesteld, dan zal het op zoek moeten naar een alternatief als teamgenoot voor Esteban Ocon. In het silly season worden onder meer Mick Schumacher, Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg aan de equipe uit Enstone gelinkt. Daar kwam Gasly zaterdag bij, ondanks diens nieuwe verbintenis met AlphaTauri. Volgens bronnen van Motorsport.com zou Alpine haar interesse in Gasly al kenbaar hebben gemaakt bij Red Bull.

In de paddock werd meteen de vraag gesteld of een volledig Franse line-up met Ocon en Gasly wel gaat werken, aangezien de twee al sinds hun karttijd een moeizame relatie zouden hebben. Dat is echter veranderd, vertelt Ocon. “Het gaat goed, we respecteren elkaar. Dat is denk ik het belangrijkste”, reageert de Alpine-rijder als Motorsport.com hem vraagt naar zijn band met Gasly. Op de vraag of hij met Gasly kan samenwerken, antwoordt Ocon: “Ja”.

Gasly houdt zich op de vlakte over de Alpine-geruchten. “Op dit moment heb ik niets te zeggen”, reageert de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. “Mijn focus ligt op dit weekend, om het hier zo goed mogelijk te doen. Ik heb een contract en iedereen weet dat ik ben aangekondigd als AlphaTauri-coureur voor volgend jaar.”