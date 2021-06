Ocon laat gesprekken over nieuw F1-contract over aan management

De huidige verbintenis van Esteban Ocon bij Alpine loopt aan het einde van het jaar af, maar zijn prestaties dit seizoen – hij eindigde in vier van de vijf races in de punten – zijn dusdanig goed dat Alpine ook na 2021 graag met hem verder wil. CEO Laurent Rossi liet eerder al weten dat het team geen andere coureurs overweegt voor 2022.

Ocon is in zijn nopjes met de woorden van Rossi, maar laat aan Motorsport.com weten dat hij niet echt bezig is met contracten en de onderhandelingen overlaat aan zijn management. “Het is altijd vleiend, ik heb jullie artikel [het interview met Rossi] gelezen. Het is altijd leuk om mooie woorden van je teambaas te krijgen. Maar op dit moment focus ik me gewoon op het werk dat ik op de baan moet doen, namelijk presteren in de auto, het maximale eruit halen en bedenken wat we kunnen doen om dingen te verbeteren. Zolang ik dat goed doe, gaat het hopelijk goed met me. We zullen zien. Voorlopig doe ik mijn werk op de baan en laat ik mijn management hun werk doen.”

Saillant detail is dat Ocons zaken worden behartigd door Mercedes, het team waarbij hij in 2016 in het juniorprogramma terecht kwam. Hij maakte in datzelfde jaar zijn Formule 1-debuut bij Manor en verkaste in 2017 naar Force India/Racing Point, maar dat team liet hem eind 2018 gaan ten faveure van Lance Stroll. In 2019 was hij reservecoureur van Mercedes en even leek het er op dat hij in 2020 bij die stal Valtteri Bottas zou vervangen. Zover kwam het echter niet en dus mocht hij vorig seizoen bij Renault instappen. Het tweejarige contract dat hij bij de Franse stal tekende loopt eind dit jaar af. Het zou dus goed kunnen dat Mercedes hem volgend jaar alsnog het stoeltje van Bottas zou kunnen aanbieden, maar het lijkt er inmiddels meer op dat George Russell de eerste kandidaat is voor dat zitje. Dat zou dus betekenen dat Ocon zijn contract bij Alpine zou kunnen verlengen.