Ocon: Kwestie van tijd voordat Piastri in Formule 1 racet

Met nog twee raceweekenden te gaan heeft Oscar Piastri in de Formule 2 een voorsprong van 36 punten op Guanyu Zhou. Toch weet de Australiër al dat hij in 2022 genoegen moet nemen met een plekje langs de zijlijn. Hij werd door Alpine aangesteld als reservecoureur, terwijl zijn grote concurrent in de F2 wél zijn F1-debuut mag gaan maken. Zhou tekende namelijk een contract bij Alfa Romeo, waar Piastri naar verluidt ook in beeld zou zijn geweest. Toch hoeft een seizoen als reservecoureur niet te betekenen dat de Formule 1 buiten beeld raakt voor Piastri.

Alpine-coureur Esteban Ocon maakte het zelf ook mee na het winnen van de GP3-titel in 2015. De Mercedes-protegé werd door de fabrikant in 2016 gestald in de DTM, wat hij combineerde met een rol als reserverijder bij Renault. Halverwege het jaar volgde alsnog zijn F1-debuut bij Manor. Ook in 2019 moest de Fransman langs de zijlijn toekijken, voordat hij door Renault werd opgepikt in 2020. Ocon verwacht dan ook dat Piastri uiteindelijk wel in de Formule 1 gaat belanden. “Ik heb behoorlijk wat jaren aan de zijlijn meegemaakt, maar ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat Oscar ook op de grid staat. Hij is zeer getalenteerd en heeft zo’n beetje alle mogelijke titels tot dusver behaald, maar hij moet dat nog doen in de F2.”

Als coureur vanaf de kant meekijken is natuurlijk geen ideaal scenario, maar Ocon weet ook dat het niet het einde van de wereld is. Hij ziet voor Piastri een mooie gelegenheid om veel te leren over de werkwijze in de Formule 1, wat zijn uiteindelijke debuut makkelijker kan maken. “Natuurlijk is wachten voor ons als coureurs nooit echt fantastisch, maar het beste in deze situatie voor hem is dat hij kan zien hoe alles gaat”, zei Ocon. “Dat is wat ik heb gedaan, ik probeerde zoveel mogelijk informatie te verzamelen en zodra je het zitje dan krijgt, weet je van binnenuit hoe alles werkt. Dat is wat ik heb gedaan en ik ben er zeker van dat hij waarschijnlijk hetzelfde gaat doen.”

'Zhou komt snel op snelheid'

Toch heeft het opleidingsprogramma van Alpine in 2022 een coureur op de F1-grid staan. Zhou werd deze maand aangekondigd als de teamgenoot van Valtteri Bottas bij Alfa Romeo. Ocon kent de Chinese coureur goed en hij denkt dat de nieuwkomer snel zijn mannetje zal staan. “Het is fantastisch om hem de Formule 1 te zien bereiken. Ik heb dit jaar natuurlijk behoorlijk vaak met hem samengewerkt en deelde in VT1 in Oostenrijk mijn auto met hem. Hij ontwikkelde zich heel snel in de F1-auto, dus ik denk niet dat hij lang nodig heeft om op snelheid te komen. Ik wens hem het beste.”