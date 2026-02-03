Ocon: "F1 had actieve aerodynamica veel beter kunnen benutten"
Haas F1-coureur Esteban Ocon stelt na de testdagen in Barcelona dat de Formule 1 de actieve aerodynamica van de 2026-auto's "beter had kunnen benutten".
Niet alleen op motorisch vlak is er dit jaar veel veranderd, ook het chassis van de F1-auto's is flink aangepakt. De auto's zijn iets kleiner en lichter dan de vorige generatie, wat een iets wendbaardere auto moet opleveren.
Een van de grootste veranderingen is de introductie van actieve aerodynamica. Niet alleen op de achtervleugel kan een klep open om de luchtweerstand te verminderen; ook de flaps op de voorvleugel kunnen nu naar beneden geduwd worden met een druk op de knop om op die manier meer snelheid te genereren op de rechte stukken.
Deze actieve aerodynamica kunnen de coureurs gedurende de race inzetten en hoeven daarvoor niet binnen een seconde van een voorligger te zitten. Bij de shakedown in Barcelona konden de coureurs alvast kennismaken met de zogenaamde 'Straight Mode' en 'Cornering Mode' - de normale modus met meer downforce voor de bochten - maar Haas F1-coureur Esteban Ocon klinkt nog niet overtuigd.
Esteban Ocon stelt dat F1 meer had kunnen doen met de actieve aerodynamica.
Foto door: Haas F1 Team
"Die actieve aerodynamica, om eerlijk te zijn, daar ben ik een beetje teleurgesteld over, want het is eigenlijk gewoon een DRS met de voorkant", zegt Ocon tegenover onder meer Motorsport.com. Later komt hij echter terug op die uitspraak en zwakt hij deze af: "Dat is misschien wat overdreven. Laten we zeggen: ik ben niet teleurgesteld, maar ik denk wel dat we het op een betere manier hadden kunnen gebruiken."
Per bocht instellen
Ocon voegt toe dat de actieve aerodynamica "meer een efficiëntieding" is "dan iets dat ons echt veel extra mogelijkheden geeft om mee te spelen". De Fransman had liever gezien dat de actieve aerodynamica veel slimmer ingezet kon worden. "Natuurlijk hebben we een paar kleine aanpassingen die we kunnen doen, maar ik had liever gehad dat we bijvoorbeeld de voorvleugel per bocht konden instellen, nog voordat we reden. Dat noem ik pas actieve aerodynamica", aldus de Haas-coureur.
Hij haalt daarbij als voorbeeld de Pagani Huayra, een Italiaanse supercar, erbij. "Die auto had actieve aero aan de voorkant en stelde dat automatisch af op de bochten die je nam en op wat je nodig had qua balans", legt Ocon uit. "Dat noem ik meer actieve aerodynamica dan een DRS, wat wij nu op de voorkant hebben. Het is leuk, maar ik denk dat we het veel beter hadden kunnen benutten dan hoe we het nu gebruiken."
Gevraagd of hij denkt dat dit nog wel aangepast kan worden, antwoordt Ocon: "Nee, ik denk niet dat dat mogelijk zal zijn met het hulpmiddel dat we nu hebben, omdat het alleen aan of uit is. Het is niet iets dat geleidelijk werkt met verschillende hoeken van de flap. Het is niet zo gedetailleerd. Het is echt het systeem dat we hebben: gewoon aan of uit. Dus ik denk niet dat dat haalbaar is", besluit hij.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
WEC en Le Mans blijven ook komende jaren bij Eurosport te zien
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"
Honda hard op weg naar WEC Hypercar-debuut in 2027'
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"
Russell over scenario waar Verstappen voor waarschuwde: "Dat kan, maar voelt natuurlijk"
Ocon waarschuwt: inhalen in F1 2026 lijkt moeilijk te worden
Komatsu prijst teamwerk Haas F1: "We boeken vooruitgang"
Doohan vindt onderdak als reservecoureur bij Haas F1
Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"
Haas werkt aan oplossing voor 'serieuzer' betrouwbaarheidsprobleem
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties