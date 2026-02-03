Ocon: "F1 had actieve aerodynamica veel beter kunnen benutten"

Niet alleen op motorisch vlak is er dit jaar veel veranderd, ook het chassis van de F1-auto's is flink aangepakt. De auto's zijn iets kleiner en lichter dan de vorige generatie, wat een iets wendbaardere auto moet opleveren.

Een van de grootste veranderingen is de introductie van actieve aerodynamica. Niet alleen op de achtervleugel kan een klep open om de luchtweerstand te verminderen; ook de flaps op de voorvleugel kunnen nu naar beneden geduwd worden met een druk op de knop om op die manier meer snelheid te genereren op de rechte stukken.

Deze actieve aerodynamica kunnen de coureurs gedurende de race inzetten en hoeven daarvoor niet binnen een seconde van een voorligger te zitten. Bij de shakedown in Barcelona konden de coureurs alvast kennismaken met de zogenaamde 'Straight Mode' en 'Cornering Mode' - de normale modus met meer downforce voor de bochten - maar Haas F1-coureur Esteban Ocon klinkt nog niet overtuigd.

Esteban Ocon stelt dat F1 meer had kunnen doen met de actieve aerodynamica. Foto door: Haas F1 Team

"Die actieve aerodynamica, om eerlijk te zijn, daar ben ik een beetje teleurgesteld over, want het is eigenlijk gewoon een DRS met de voorkant", zegt Ocon tegenover onder meer Motorsport.com. Later komt hij echter terug op die uitspraak en zwakt hij deze af: "Dat is misschien wat overdreven. Laten we zeggen: ik ben niet teleurgesteld, maar ik denk wel dat we het op een betere manier hadden kunnen gebruiken."

Per bocht instellen

Ocon voegt toe dat de actieve aerodynamica "meer een efficiëntieding" is "dan iets dat ons echt veel extra mogelijkheden geeft om mee te spelen". De Fransman had liever gezien dat de actieve aerodynamica veel slimmer ingezet kon worden. "Natuurlijk hebben we een paar kleine aanpassingen die we kunnen doen, maar ik had liever gehad dat we bijvoorbeeld de voorvleugel per bocht konden instellen, nog voordat we reden. Dat noem ik pas actieve aerodynamica", aldus de Haas-coureur.

Hij haalt daarbij als voorbeeld de Pagani Huayra, een Italiaanse supercar, erbij. "Die auto had actieve aero aan de voorkant en stelde dat automatisch af op de bochten die je nam en op wat je nodig had qua balans", legt Ocon uit. "Dat noem ik meer actieve aerodynamica dan een DRS, wat wij nu op de voorkant hebben. Het is leuk, maar ik denk dat we het veel beter hadden kunnen benutten dan hoe we het nu gebruiken."

Gevraagd of hij denkt dat dit nog wel aangepast kan worden, antwoordt Ocon: "Nee, ik denk niet dat dat mogelijk zal zijn met het hulpmiddel dat we nu hebben, omdat het alleen aan of uit is. Het is niet iets dat geleidelijk werkt met verschillende hoeken van de flap. Het is niet zo gedetailleerd. Het is echt het systeem dat we hebben: gewoon aan of uit. Dus ik denk niet dat dat haalbaar is", besluit hij.