Ocon: Alpine F1 ‘in goede handen’ bij nieuw management

Het Formule 1-team van Renault racet met ingang van 2021 onder de naam Alpine, maar dat is lang niet de enige verandering bij het Franse fabrieksteam. Zo is coureur Daniel Ricciardo naar McLaren vertrokken, hij wordt bij Alpine vervangen door Fernando Alonso. Ook in het management van het team is het nodige veranderd, want geheel onverwacht kwam er een eind aan de samenwerking met teambaas Cyril Abiteboul. Voor de Fransman vindt Esteban Ocon dat erg jammer, omdat Renault in 2020 eindelijk mooie resultaten begon te boeken.

“Het was absoluut heel jammer om Cyril te zien vertrekken”, vertelde Ocon bij de WRC-rally van Monte Carlo, waar hij donderdag in een Alpine A110S meereed op de eerste twee klassementsproeven. “Cyril heeft jarenlang leiding gegeven aan dit project en we begonnen de resultaten te zien komen met podiums en uitslagen in de top-vijf. Om hem op dat moment te zien vertrekken is lastig en ik wens hem het beste voor de toekomst. Want het is echt een goede gast, iemand die ik erg waardeer en die mij heeft geholpen om te komen waar ik nu sta. Ik wens hem dus het beste.”

De taken van Abiteboul worden opgevangen door de nieuwe Alpine CEO Laurent Rossi en Davide Brivio, die de CEO van de F1-operatie wordt. Over zijn nieuwe bazen heeft Ocon een goed gevoel. “Ik heb Laurent Rossi en Davide Brivio al twee keer gesproken per telefoon en we hebben elkaar via een beeldverbinding ontmoet. Toen hebben we heel lang gesproken, want ze zijn zeer gemotiveerd en enorme fans van de autosport. Davide was natuurlijk enorm succesvol in zijn wereld, de MotoGP, en hij is hongerig om het team nog een stap te laten zetten. Dus ik had een goed gevoel en ik denk dat we in goede handen zijn.”

Voor Ocon begint langzamerhand ook de voorbereiding op het nieuwe F1-seizoen, zijn tweede in dienst van Alpine. Een geheel normale voorbereiding is het vooralsnog niet, want de impact van het coronavirus is volgens de 24-jarige coureur goed merkbaar. “We zijn helaas nog niet in Enstone geweest, het reizen is een beetje gecompliceerd en door alle beperkingen zijn we daar nog niet geweest”, zei Ocon. “Maar we hebben per telefoon veel contact gehad met alle teamleden en ook de nieuwe bazen. Het lijkt erop dat we in goede handen zijn, ze zijn heel gemotiveerd en heel nederig en ze proberen zoveel mogelijk te helpen. Dat is allemaal dus heel positief, maar zodra we weer naar Groot-Brittannië kunnen reizen dan doen we dat ook."

