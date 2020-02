Ocon: Racen naast Ricciardo goede kans om me te bewijzen

Ocon kent Renault al uit het verleden, toen hij nog junior en testrijder van de Franse equipe was. En hoewel hij al een paar seizoenen in de F1 achter de kiezen heeft, kent de 23-jarige coureur zijn nieuwe teamgenoot Daniel Ricciardo nog niet zo goed. 2020 ziet hij daarom als een goede kans om dat te veranderen. "Ik heb hem een paar keer gesproken, maar ik ken hem verder niet goed. Wat ik wel weet is hoe snel hij is en dat hij een van de beste en meest gewaardeerde F1-coureurs is. Het is voor mij erg mooi om naast hem te kunnen rijden, zodat ik mezelf met hem kan proberen te meten. Als je in de F1 racet, wil je natuurlijk tegen de besten strijden", zegt Ocon tegen ESPN.

Aan zijn tijd bij Renault bewaart hij goede herinneringen. Ook al is het team flink gegroeid met tal van nieuwe mensen, Ocon is blij dat hij hier aan het volgende hoofdstuk in zijn carrière kan beginnen. "Ik ken het team erg goed van toen ik nog junior was [het team heette op dat moment nog Lotus]. Ik kwam er in 2010 bij, leerde Engels en trainde in de fabriek. Ook al zijn er veel mensen gekomen en gegaan en is de fabriek erg veranderd, dit is een team dat ik goed ken en daarom is het mooi het verhaal voort te kunnen zetten. Het doel was toen altijd om een racestoeltje bij Renault te krijgen, dus het is ook wel een beetje emotioneel voor me."