Esteban Ocon bracht Alpine afgelopen Formule 1-seizoen samen met teamgenoot Fernando Alonso naar de vierde plek in het constructeurskampioenschap. Tevens versloeg Ocon zijn ploegmaat met een kleine voorsprong in de eindstand bij de rijders. De Fransman voegde zich in 2020 - toen heette het nog Renault - bij het team uit Enstone en bestempelt 2022 als zijn beste jaar tot nu toe. Bij Alpine zijn er in de afgelopen jaren ook geregeld wisselingen geweest in het management. Voormalig Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer sloot zich vanaf februari als chef bij Alpine aan. De Roemeen verving daar de vertrokken executive director Marcin Budkowski en racing director Davide Brivio.

Szafnauer werkt onder Alpine CEO Laurent Rossi en Renault Group Chief Luca de Meo. Volgens Ocon een structuur die goed bij hem past. "De eerste keer dat ik in Enstone kwam was in 2010, dat is twaalf jaar geleden. Het is bizar, maar er is daar echt veel veranderd. Onze samenwerking loopt voor een langere periode, dat voelt goed", zegt Ocon tegen Motorsport.com. "Otmar is een geweldige teambaas. Samen met Laurent en Luca is het naar mijn mening een fantastisch team. Ze geven ons op een gezonde manier druk. Dus niet dat je moet presteren, omdat het anders voorbij is. Het is heel anders. Hier is passie voor racen, voor autosport. Sinds Laurent, Luca en Otmar bij het team zijn gekomen, voel ik me een stuk relaxter. Daarom ben ik altijd zo kalm."

Ocon won in Hongarije 2021 zijn eerste Formule 1 Grand Prix met Alpine. Hij heeft een langlopende deal en blijft in ieder geval tot eind 2024 aan het team verbonden. Afgelopen seizoen zette de renstal met steun van Renault een grote stap. Dit geeft Ocon een stabiele basis voor de toekomst. Toch is er volgens de Fransman nog een hoop werk te doen om zich in het gevecht vooraan de grid te mengen. "We zijn er nog niet. Daarom zeg ik altijd dat we met beide benen op de grond moet blijven staan. We moeten hard blijven werken en zien waar dat ons naartoe brengt", vervolgt hij. "Ik geloof in wat ik kan. Ik vertrouw op het harde werk dat ik elke dag verzet. Elke week ben ik in de fabriek. Ik wil niet dat ik van bepaalde zaken spijt krijg zodra mijn loopbaan voorbij is. Ik wil niet kunnen zeggen dat ik het anders had moeten doen om hogerop te komen. Dat is wat ik niet wil. Het komt allemaal op mij aan."