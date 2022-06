Lewis Hamilton had net zijn full wets ingewisseld voor intermediates toen hij achter Esteban Ocon terugkeerde op de baan tijdens de GP van Monaco. De Alpine-coureur reed nog op de regenbanden waarop hij startte en miste snelheid, waardoor Hamilton de aanval in wilde zetten in Ste. Devote. De inhaalactie mislukte doordat de coureurs elkaar raakten, tot onvrede van Hamilton. De Mercedes-coureur stelde dat Ocon op hem instuurde en hoopte dat er een onderzoek ingesteld zou worden. Dat gebeurde uiteindelijk ook en daarbij werd Hamiltons lezing bevestigd: Ocon kreeg een tijdstraf, die hem aan het eind van de race zou terugwerpen van P9 naar P12.

Dat leidde natuurlijk weer tot frustratie bij Ocon, die vond dat het besluit van de stewards zijn race verpestte. Hij heeft geen begrip voor de straf en vroeg zich na de race hardop af waarom het geen race-incident was. “Ik ben enorm gefrustreerd. Ik heb de beelden gezien en ben bij de stewards geweest. Zij zeiden dat dit vorig jaar nog een race-incident was geweest, maar dit jaar niet meer. Blijkbaar hebben we in de GPDA allemaal ingestemd dat er ruimte gelaten moet worden als iemand zijn voorvleugel ertussen drukt, maar ik kan me niet herinneren dat we het hier eens over zijn geworden”, legt de Fransman uit. “We deden echt ons best en raceten hard. Er was natuurlijk wat contact, maar dat had een race-incident moeten zijn. Dit is een beetje frustrerend.”

De FIA heeft eerder dit jaar nieuwe richtlijnen voor de coureurs gepubliceerd met betrekking tot inhaalacties en wie het recht op de bocht heeft. Daartoe is besloten na enkele controversiële incidenten tijdens het seizoen 2021. Zo is nu bepaald dat coureurs ruimte moeten laten als een andere auto er voor een “significant deel” naast zit. Daarbij wordt onder meer gekeken of de voorwielen van de inhalende auto op zijn laatst op de apex van de bocht voor de achterwielen van de andere auto zaten, zo verduidelijkten de stewards. In het geval van Hamilton en Ocon was daar in hun ogen sprake van.

Kort na het incident zei Hamilton via de teamradio opvallend genoeg ook dat Ocon hem in de muur gedrukt zou hebben, iets wat in Ste. Devote duidelijk niet het geval was. Een ronde na dat incident vond er echter nog een aanvaring plaats tussen beide coureurs, die de televisie-uitzending niet gehaald heeft. In de aanloop naar Ste. Devote wilde Hamilton aan de binnenkant langs Ocon, waarbij hij rakelings langs de muur reed. De Alpine-coureur gooide de deur op het laatste moment dicht en raakte Hamilton daarbij op zijn linker voorwiel. Ook reed hij over diens voorvleugel heen, die daarbij wat schade opliep.

