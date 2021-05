Na twee races in 2021 staat de teller voor Alpine op drie punten. Die werden allemaal behaald in de chaotische regenrace op Imola, nadat de renstal in Bahrein puntloos bleef. Het overheersende beeld is echter dat het Franse team bij beide Grands Prix snelheid miste ten opzichte van McLaren, Ferrari en AlphaTauri, die de middenmoot aan lijken te voeren. In de tweede oefensessie in Portugal leek Alpine echter een doorbraak te hebben bereikt, want Esteban Ocon en Fernando Alonso sloten de sessie af in de top-zes. Dat zorgt bij Ocon voor hoop dat het team in Portugal wel vooraan in de middenmoot mee kan doen.

“Ik denk dat het morgen spannend wordt. Kijkend naar de kleine verschillen wordt het morgen een zware strijd met iedereen”, vertelde de Fransman na de tweede vrije training. “Dit circuit is nog steeds voor iedereen een uitdaging. Er is meer grip dan vorig jaar, maar het is nog steeds lastig. De auto beweegt behoorlijk veel, dus het wordt een gevecht. Voor vandaag was het goed genoeg, maar morgen wordt het krap. Natuurlijk zorgt dit voor optimisme. Fernando is ook heel snel, dus we hebben alle reden om heel blij te zijn met vandaag. We zitten in de positie dat we morgen kunnen vechten.”

De ogenschijnlijke stap voorwaarts van Alpine is niet in de laatste plaats te danken aan de nieuwe onderdelen die het team in Imola en Portimao heeft meegebracht voor de A521. Ocon was na de vrijdag dan ook positief over de dingen die de renstal leert over de auto. “We werken natuurlijk aan het verbeteren en begrijpen van de auto en daar het maximale uit halen. Constant vinden we hier en daar kleine beetjes, wat heel positief is. Maar ja, dat moeten we morgen ook doen. Het is pas VT2.”

Verhoudingen vergelijkbaar met Imola en Bahrein

De startposities en punten worden pas op zaterdag en zondag verdeeld en dus zegt goede vorm op vrijdag niet alles. Daar is ook teamgenoot Alonso zich van bewust. De tweevoudig wereldkampioen was vanaf het begin van de dag tevreden over het gevoel in zijn bolide. Toch hangt hij nog geen conclusies aan de vijfde en zesde plaatsen in de tweede training en hij betwijfelt ook of de verhoudingen tussen de teams wel echt zo anders zijn als tijdens VT2 het geval was.

“Het is natuurlijk pas vrijdag, maar we voelden ons vanaf de eerste ronde op ons gemak”, concludeert Alonso. “We hebben niet te veel gesleuteld aan de afstelling, want alles voelde redelijk oké. We moeten morgen afwachten. Ik denk dat de klasseringen niet veel zullen verschillen ten opzichte van Imola en Bahrein. De rangorde is denk ik niet ingrijpend veranderd. Het is gewoon een andere vrijdag, waarop teams misschien een andere aanpak hebben gehanteerd. Laten we afwachten en hopen dat we deze snelheid zaterdag vasthouden.”