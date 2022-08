Hoe energieprijzen Alpine geholpen hebben met de ontwikkeling

Het in Enstone gevestigde team heeft de A522 in hoog tempo verbeterd. Dat stelde Fernando Alonso en Esteban Ocon in de gelegenheid zoveel punten te scoren dat het team nu vierde staat bij de constructeurs. Terwijl rivaliserende teams hun ontwikkelingen hebben moeten inperken door het financiële reglement van de Formule 1, kon Alpine op volle kracht ontwikkelen. Ook heeft het team veel nieuw personeel aangetrokken om het kader verder te versterken. Nu is gebleken dat het slim inkopen van energie en materialen de verklaring is voor het feit dat Alpine nog altijd veel kan spenderen.

De kosten van elektriciteit en gas zijn sinds de Russische invasie in Oekraïne explosief gestegen. Om daar op te anticiperen kocht men vooraf zoveel mogelijk energie in. Volgens Alpina-voorman Otmar Szafnauer heeft het team flink wat geld bespaard. Dat kan nu weer gestoken worden in de ontwikkeling van het team en de auto. “We hebben vroeg energie ingeslagen en daar hebben we miljoenen mee bespaard”, zegt Szafnauer in gesprek met Motorsport.com. “Het was energie voor de toekomst en wat materiaal, dat bleek uiteindelijk een slimme zet.”

Budgetplafond

Alpine heeft intern de missie om onder de nieuwe identiteit binnen honderd races vooraan mee te doen in de Formule 1. Hoewel het budgetplafond op dat vlak een cruciale invloed heeft, denkt Szafnauer dat het team door de vooruitziende blik van de financiële afdeling een belangrijke slag geslagen heeft. “We zitten comfortabel onder het budgetplafond”, gaat Szafnauer verder. “Dat is voor de helft te danken aan goede strategische beslissingen. Sommige financiële mensen binnen het team zagen de inflatie komen en hebben de goede beslissing genomen door zaken goedkoper in te kopen die we in de toekomst toch nodig hadden. Dat heeft dit jaar geholpen, maar het is een voordeel dat ons alleen dit jaar helpt. Maar ook qua structuur hebben we het volgens mij beter voor elkaar dan sommige andere teams. Dat heeft ons geholpen en de ruimte gegeven om 75 nieuwe mensen aan te trekken zonder dat we ons druk hoeven te maken om het budgetplafond. Dat is een goede positie om in te zitten.”

Szafnauer stelt dat de spoedverhoging van het budgetplafond, waar voor de zomer een akkoord over bereikt werd, het team meer vrijheid gegeven heeft om te handelen.