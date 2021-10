Fittipaldi geniet van IndyCar Series: “Het is beter dan Formule 1”

De inmiddels 74-jarige Fittipaldi heeft zijn sporen in de autosport ruimschoots verdiend. 51 jaar geleden werd hij op Watkins Glen de allereerste Grand Prix-winnaar in de Formule 1 van Braziliaanse komaf. Twee jaar later – in 1972 – werd hij ook de allereerste Braziliaanse wereldkampioen. Een prestatie die hij in 1974 nog eens herhaalde. Na die twee titels, veertien overwinningen en zes pole-positions maakte Fittipaldi de overstap naar Amerika. Ook in de IndyCar Series won ‘Emmo’ als eerste Braziliaan de titel en schreef hij tevens twee keer de befaamde Indianapolis 500 op zijn naam.

Tegenwoordig is Fittipaldi – die in december zijn 75ste verjaardag viert – woonachtig in het noorden van Italië. Die locatie is niet alleen gekozen vanwege het mooie weer en het fraaie uitzicht, maar vooral ook omdat het een handige uitvalsbasis is voor de vele ritten naar de Europese kartbanen, waar zijn jongste zoon Emerson Jr. de laatste jaren aardig aan de weg timmert. Het 14-jarige talent debuteerde dit jaar in het Deens Formule 4-kampioenschap, dat hij onder het toeziend oog van zijn beroemde vader als tweede afsloot: “Hij heeft een eigen coach, ik ben vooral zijn mentor”, vertelt Fittipaldi tegenover de officiële site van de IndyCar Series. “Ik ga dan in de bochten staan om te zien hoe hij het doet en hoe de rest het doet. Dat werkt het beste.”

Het avontuur in het Deens Formule 4 is vooral gekozen omdat de jonge Fittipaldi er al op 14-jarige leeftijd zijn autosportdebuut mocht maken. Zodra hij in maart 15 kaarsjes uit mag blazen op zijn verjaardagstaart mag hij ook in andere Europese landen uitkomen in de Formule 4. De jonge Braziliaan doet dit overigens als lid van de Sauber Academy, waarmee de link met de Formule 1 automatisch gelegd is. Opvallend genoeg mocht Pietro Fittipaldi – de 25-jarige kleinzoon van Emerson – daar vorig jaar al even mee kennismaken toen hij in Bahrein en in Abu Dhabi bij het F1-team van Haas mocht invallen voor Romain Grosjean. Of ook zijn neefje het in zich heeft om het tot de Formule 1 te schoppen? “Hij is goed, maar ook nog aan het leren”, vervolgt de tweevoudig F1-kampioen. “Hij is klein, maar wordt steeds sterker. Mentaal is hij wel ontzettend sterk.”

IndyCar het leukst om naar te kijken

Als goede vriend van McLaren CEO Zak Brown was Fittipaldi eerder dit jaar nog aanwezig bij de Grand Prix van Italië, de race waar hij in 1972 zijn allereerste Formule 1-titel veiligstelde. Hoewel die race met een 1-2 voor McLaren en een clash tussen titelkandidaten Lewis Hamilton en Max Verstappen bol stond van het spektakel, is Fittipaldi tegenwoordig meer een liefhebber van de races in de IndyCar Series. Zo genoot hij eerder dit jaar bijvoorbeeld van de Indy 500-overwinning van zijn landgenoot Helio Castroneves, die daarmee het recordaantal overwinningen van de Amerikaanse autosportklassieker evenaarde.

“Het was geweldig, absoluut”, blikt Fittipaldi terug. “Ik had het er nog over met Zak, en ik vertelde hem dat wat de IndyCar momenteel doet echt fantastisch is. Het is leuker om naar te kijken dan elke andere vorm van racen. Het is beter dan de Formule 1.”

“De races zijn soms iets te laat voor ons om er nog naar te kijken, maar mijn zoon wordt er helemaal gek van. Hij smult ervan! Op 14-jarige leeftijd wordt hij er helemaal wild van!”

Emerson Fittipaldi met zijn zoon Emerson Fanucchi Fittipaldi Foto: Mark Sutton / Motorsport Images