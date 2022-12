Eindrapport Daniel Ricciardo: Tot ziens? Eerder een vaarwel

Het Formule 1-seizoen van Daniel Ricciardo

Positie in het wereldkampioenschap: 11

Aantal WK-punten: 37

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 4e (Italië)

Beste resultaat: 5e (Singapore)

Rapportcijfer: 4,9

McLaren had in de aanvangsfase van dit seizoen twee problemen: de remmen én Daniel Ricciardo. Het was een treffende doch pijnlijke constatering van teambaas Andreas Seidl. En waar de problemen met de remmen van de MCL36 opgelost werden, bleef het team worstelen met de problemen van de 33-jarige coureur uit Perth. De doorgewinterde F1-figuur, geroemd om zijn brede glimlach en aanstekelijke enthousiasme, kon het tijd ook niet keren. Het is niet eerlijk om de schuld daarvan volledig bij het team te leggen, noch heeft Ricciardo de volledige verantwoordelijk voor het falen in 2022. Maar dat het een mislukte missie is, kunnen we wel degelijk stellen.

Ricciardo begon in 2021 met grote ambities bij McLaren. Hij moest met teamgenoot Lando Norris een blok vormen waardoor het verbeterde McLaren de stap zou moeten maken naar de drie topteams. De overwinning in Monza was een aardige dekmantel voor wat verder aangemerkt kan worden als een teleurstellend seizoen. De grote reset zou in 2022 komen, met het in werking treden van het nieuwe reglement. De MCL36 werkte dankzij een gebrek aan downforce niet naar behoren, een ander hoofdpijndossier was het remmen van de wagen. Dat werd met updates en een paar slimme aanpassingen opgelost, maar voor Ricciardo’s problemen kwam er geen oplossing.

Ja, heel cru gezegd is de breuk tussen McLaren en Ricciardo de oplossing. Kort voor de hervatting van het seizoen op Spa-Francorchamps werd duidelijk dat de Australiër volgend seizoen geen deel meer is van de plannen die McLaren heeft. Oscar Piastri werd na juridisch getouwtrek getekend als vervanger. Ricciardo accepteerde zijn lot, ook al omdat hij een flinke som geld meekreeg van zijn werkgever. Het gaf hem de vrijheid om rond te kijken voor een vervolg van zijn loopbaan, maar ook het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten.

In de Grand Prix van Singapore eindigde Ricciardo op een sterke vijfde plek. Hij voegde daarmee tien punten toe aan het totaal dat McLaren tot dan toe had. Dat was in één klap de helft van alles wat hij in de eerste seizoenshelft gescoord had. Het was niet de bevrijding waar sommigen aan dachten, want de wisselvallige prestaties bleven in de rest van het seizoen. Ricciardo haalde nog eens een zevende plek in Mexico en sloot zijn F1-hoofdstuk af met de negende plek in Abu Dhabi.

De cijfers liegen niet. Lando Norris haalde dit seizoen 122 WK-punten, Ricciardo bleef steken op een schamele 37. Toch eindigde McLaren in het constructeurskampioenschap op slechts veertien punten achterstand van Alpine. Andreas Seidl weigerde Ricciardo’s prestaties als hoofdreden te noemen voor het feit dat McLaren naast de vierde plek gegrepen heeft. Heel nobel, maar het behalen van die vierde plek was een formaliteit geweest als Ricciardo naar behoren had gepresteerd.

En dus staat Ricciardo vier jaar na zijn vrijwillige exit bij Red Bull op straat. Bij Renault lukte het niet, bij McLaren evenmin. De Honey Badger voelt nog steeds aantrekkingskracht naar de koningsklasse en wil 2023 gebruiken als een jaar voor een reset. Maar zelfs met een Red Bull-contract op zak is het moeilijk te zien waar Ricciardo in 2024 terug kan keren op de grid. Ricciardo noemt het een ‘tot ziens’, een ‘vaarwel’ is in alle eerlijkheid waarschijnlijker.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 5 Ronald Vording 5 Niels Dijksterhuis 5 Bjorn Smit 5 Mark Bremer 4,5