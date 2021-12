Eindrapport Daniel Ricciardo: Gewenningsjaar opgefleurd met zege

Het Formule 1-seizoen van Daniel Ricciardo

Positie in het wereldkampioenschap: 8

Aantal WK-punten: 115

Aantal overwinningen: 1

Beste startplaats: 2e plaats (Italië)

Beste resultaat: 1e plaats (Italië)

Rapportcijfer: 6,9

De twee seizoenen in dienst van Renault brachten Daniel Ricciardo niet waar hij op had gehoopt. In 2020 stond hij weliswaar twee keer op het podium namens de Franse fabrikant, maar op dat moment was al duidelijk dat hij het geel-zwart in 2021 ging verruilen voor het papaya van McLaren. Als vervanger van de naar Ferrari vertrokken Carlos Sainz kwam de Australiër aan de zijde van Lando Norris te rijden.

Gewenning aan McLaren kost tijd

Norris begon in Bahrein aan zijn derde seizoen bij McLaren en die ervaring binnen het team was vooral in de eerste fase terug te zien in de resultaten van beide coureurs. Daar waar de Brit in de eerste tien races drie keer op het podium stond en slechts één keer buiten de top vijf eindigde, had Ricciardo beduidend meer moeite om zijn draai te vinden. Twee keer eindigde hij buiten de punten, terwijl de Britse Grand Prix pas de eerste keer was dat hij zich in de top vijf wist te plaatsen. De hoog aangeschreven Ricciardo had dus moeite om zijn jonge teamgenoot bij te benen. “Ik denk niet dat ik het heb onderschat. Helaas kost het gewoon wat tijd”, was hij na de GP van Emilia-Romagna reëel.

Iets waar Ricciardo vooral moeite mee had in zijn eerste seizoen bij McLaren, was de kwalificatie. Daar waar Norris voor de zomerstop altijd Q3 wist te halen, kreeg de van Renault overgekomen coureur dat maar vijf keer voor elkaar. Die magere kwalificaties maakten hem het leven bovendien zuur op zondag, want het is met een start van buiten de top tien natuurlijk een stuk lastiger om punten over te houden aan de race. Slechts drie keer lukte dat uiteindelijk niet in de eerste seizoenshelft, maar feit is dat hij meestal een behoorlijk eind achter zijn teamgenoot eindigde.

Zege Monza hoogtepunt in ietwat wisselvallig seizoen

De tweede seizoenshelft begon echter een stuk beter voor Ricciardo. Na de vierde plek in België volgde in Italië het hoogtepunt van het seizoen. In de kwalificatie klokte hij de vijfde tijd, om vervolgens op P3 te eindigen in de sprintrace. Op de grid schoof hij een plekje door vanwege de gridstraf van Valtteri Bottas en bij de start greep hij meteen de macht, om de koppositie daarna niet meer af te staan. Ricciardo pakte zodoende zijn eerste F1-zege sinds de Grand Prix van Monaco in 2018 en deed dat bovendien met een foutloos optreden.

Daarna werden de resultaten van Ricciardo een stuk wisselvalliger, met mooie puntenfinishes afgewisseld met mindere resultaten en zijn enige uitvalbeurt van het jaar in Brazilië. Dat leek overigens niet alleen aan de immer goedlachse coureur uit Perth te liggen, want in de laatste fase van het seizoen kampte Norris met dezelfde wisselvalligheid. Het zou voor Ricciardo uiteindelijk leiden tot de achtste plek in het kampioenschap met 115 punten. Teamgenoot Norris scoorde 45 punten meer en eindigde twee plekken hoger in de titelstrijd.

Bovendien moest McLaren uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Ferrari in de strijd om de derde plek bij de constructeurs. Dat had anders kunnen zijn als Ricciardo over het seizoen gezien iets beter en consistenter had gepresteerd. In 2022 mag hij het opnieuw proberen bij de Britse renstal en hij weet dan ook op welk vlak er verbeteringen gewenst zijn: “De zaterdagen moeten volgend jaar echt beter”, vertelde hij na de GP van Abu Dhabi over zijn kwalificaties. “Dat geeft me een betere uitgangspositie voor zondag en het houdt me meer uit het gedrang.”

De cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,3 Ronald Vording 7,0 Koen Sniekers 7,0 Niels Dijksterhuis 6,0 Bjorn Smit 7,0