Eindrapport Ferrari: Een blamage in het jubileumjaar

Voor Ferrari is 2020 een jaar om snel te vergeten. Niet alleen behaalde de recordkampioen dit seizoen het slechtste teamresultaat in veertig jaar (zesde in het WK), de roemruchte stal uit het noorden van Italië werd in de eerste maanden van het jaar ook nog eens snoeihard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis.

Het seizoen begon sowieso al in mineur voor de Scuderia: waar Ferrari in 2019 nog oppermachtig leek in de wintertest van Barcelona, waren Charles Leclerc en Sebastian Vettel dit jaar een stuk minder snel op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Er werd geopperd dat het team verstoppertje speelde, maar op de laatste dag van de wintertraining kwam de ware aap uit de mouw. In een extreem kort persbericht verklaarde de FIA dat het met Ferrari een schikking had getroffen inzake het onderzoek naar de prestaties van de motor van 2019. Die zou volgens concurrenten illegaal opgevoerd zijn geweest, maar of dat daadwerkelijk het geval was en wat er achter de schikking schuil ging, werd niet bekend gemaakt. Wel was er min of meer een verklaring gevonden voor het tegenvallende vermogen van Ferrari in Barcelona.

Met de staart tussen de benen droop het team af naar Noord-Italië om zich voor te bereiden op de lange reis naar Australië. Eenmaal thuis aangekomen trof men een land in nood aan: de ziekenhuizen in de regio’s Lombardije, Emilia-Romagna en Trentino lagen vol, ambulances reden af en aan en de maatschappij was in complete lockdown. Even was het nog onduidelijk of Ferrari wel zou kunnen afreizen naar Australië maar dat gebeurde alsnog. Dat de race in Melbourne en vervolgens de eerste tien races van het seizoen werden geschrapt zal een opluchting zijn geweest voor de Italianen. Zo werd tijd gewonnen om thuis in de fabriek orde op zaken te stellen en te werken aan de broodnodige verbeteringen van de SF1000. Bovendien kon zo in mei, in betrekkelijke luwte, het nieuws naar buiten worden gebracht dat Vettel aan het einde van het seizoen zou vertrekken.

De verbeteringen leken er in juli inderdaad te zijn: Leclerc werd in een chaotische openingsrace op de Red Bull Ring tweede, terwijl Vettel als tiende finishte, na een aanrijding met Carlos Sainz. Gene optimale seizoensstart, maar ook niet echt rampzalig. De tweede race op het Oostenrijkse circuit bleek echter een wat meer reële afspiegeling voor de rest van het seizoen: Vettel en Leclerc raakten elkaar in de openingsronde en moesten beiden gekwetst opgeven. In het vervolg van het seizoen eindigden zowel Leclerc (Groot-Brittannië) als Vettel (Turkije) nog één keer op het podium, maar de (geheime) maatregelen die de FIA in de winter tegen Ferrari en hun bovengemiddeld krachtige motor had genomen, bleken hun werk te hebben gedaan. Ferrari was geen schim van het team dat een jaar eerder nog drie overwinningen had behaald en tweede was geworden in het kampioenschap.

De zesde plaats en de fikse tik op de vingers die het team van de FIA kreeg, vormen een smet op het blazoen van Ferrari in de Formule 1 en dat in het jubileumjaar waarin de Scuderia ook nog eens het duizendste optreden in de Formule 1 'vierde'.

Cijfers van de redactie: