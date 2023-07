Regenachtige vrijdag kan voor zwaar weekend op Spa zorgen

Met de introductie van de sprint shootout op zaterdag is er veel veranderd voor de F1-teams. Waar vorig seizoen er twee trainingen waren om een goede set-up te vinden, moet dat nu in de eerste en enige training op vrijdag gebeuren. Mochten er toch aan de afstelling van de auto veranderingen aangebracht worden, is de consequentie dat de wagen vanuit de pitsstraat moet starten voor de sprintrace. Deze regels waren al in Azerbeidzjan en Oostenrijk van toepassing, maar gezien het karakter van het circuit Spa worden er meer problemen verwacht.

Op de baan in de Ardennen moet er gezocht worden naar de ideale afstelling, met name op het gebied van downforce en drag wordt veel van de F1-wagens gevraagd. De balans tussen snelheid op de rechte stukken en goede downforce in de bochten vinden wordt daarom een enorme opgave. Ook de zoektocht naar de perfecte rijhoogte is van belang, door de compressie in Eau Rouge moet deze niet te laag zijn, maar een te hoge rijhoogte heeft nadelige gevolgen voor de rest van de ronde.

In eerdere edities van de Belgische GP kregen de engineers drie trainingen om alles te optimaliseren, om de auto voor de kwalificatie zo goed mogelijk afgesteld te hebben. Nu krijgen ze daar dus maar één uur de tijd voor. Het is dus van belang dat bij de start van de eerste training al een enorme stap in de goede richting is gezet. Als teams niet de goede afstelling vinden, dan kan direct alle hoop voor een sterk weekend in de prullenbak.

Updates

Nadat er in Silverstone en Hongarije al veel teams met updates kwamen, is de verwachting dat er in België ook veel nieuwe onderdelen bij verschillende teams geïntroduceerd worden. Dit maakt de opgave voor de renstallen niet makkelijker, naast de ideale afstelling zoeken moet ook worden gekeken of en hoe de updates werken. Op Spa gaan de meeste teams met een 'low drag'-afstelling komen, waardoor nieuwe brake ducts en achtervleugels verwacht worden.

Daarbij wordt er op het circuit voor de derde keer met de nieuwe samenstelling van de Pirelli's gereden. Zeker de C2 en de C4 zullen voor de teams relatief onbekend zijn. De zachtste variant werd alleen op de Hungaroring gebruikt, waar de hardere compound alleen op Silverstone onder de wagens gezeten heeft.

De weersverwachting is voor de verschillende teams ook niet gunstig gezind. Voornamelijk op de vrijdag en de zaterdag wordt er veel regen voorspeld, waardoor de perfecte afstelling zoeken nog moeilijker wordt. Het downforce-niveau wordt bij regen verhoogt, maar mocht het in de rest van het weekend droger weer komen is er weer minder downforce benodigd.

"Het is onze grootste zorg of het gaat regenen of niet", sprak Tim McCoullugh, performance director van Aston Martin. "Dan moeten we volledig leunen op de resultaten uit de simulaties. We gaan een weekend in waar we de set-up zo moeten doen dat zowel met weinig als veel brandstof gereden kan worden en ook nog in natte omstandigheden op een unieke baan. Ik geloof wel dat we in goede vorm zijn voor dit weekend."

AlphaTauri: Zwaar weekend voor Ricciardo

Voor AlphaTauri is het volgens performance-directeur Jonathan Eddolls een grotere opgave om de wagen optimaal af te stellen, nieuwkomer Daniel Ricciardo moet namelijk de auto nog echt leren kennen: "Het sprintweekend is voor iedereen een grote opgave. We moeten meer nadruk leggen op het voorwerk en de simulaties. Als dat goed gaat, begin je met een vliegende start. Voor Daniel zal het zwaar zijn, onze auto heeft een heel andere downforce en het is hier een totaal andere baan. Er zijn ook andere banden die we dit weekend gaan gebruiken." De Britse engineer benoemt dat zijn team met een nieuwe achtervleugel komt: "Dat wordt wel een verhaal dit weekend. We hebben deze speciaal voor deze race gebouwd. We zullen in het voorwerk veel moeten doen."

Waar Aston Martin en AlphaTauri in onzekerheid leven, is Ferrari-teambaas Frederic Vasseur optimistisch. "Het weekend heeft een ander format, maar in Azerbeidzjan en op Spielberg zaten we er vanaf het begin goed bij. Ik hoop dat dit in Spa weer zo is. Onze simulaties zijn ten opzichte van de andere teams beter, dat weten we."