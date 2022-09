Eerder vandaag werd bekend dat Nyck de Vries dit weekend instapt bij het team van Williams om Alexander Albon te vervangen, die een blindedarmontsteking heeft opgelopen. De Vries maakt nu dus zijn officiële debuut in de Formule 1, nadat hij dit jaar al wat vrije trainingen gereden heeft.

Gisteren reed de man uit Sneek in de eerste vrije training nog in de Aston Martin van Sebastian Vettel. Dat was een gebruikelijke eenmalige sessie, die bedoeld is om rookies een kans in een F1-wagen te geven. Nu begint het echte werk voor De Vries. Bekijk hierboven de beelden van zijn eerste meters van de dag.