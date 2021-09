Eerste beelden vernieuwd F1-circuit Abu Dhabi getoond

De Grand Prix van Abu Dhabi zal in december voor de dertiende keer worden verreden. Met onder meer een passage onder een luxe hotel door oogt het in 2009 geopende circuit spectaculair, maar al te veel spektakel hebben de Formule 1-races er tot dusver niet opgeleverd.

De organisatie van het race in het Midden-Oosten hoopt dat de editie van 2021 meer actie gaat opleveren. Om het inhalen te bevorderen werd eerder dit jaar al bekendgemaakt dat het circuit op een aantal punten op de schop gaat. Zo zal de chicane in bocht 5/6 verdwijnen en wordt de daaropvolgende hairpin onder handen genomen. Aan het einde van het lange rechte stuk maken de langzame bochten 11 tot en met 14 plaats voor één vloeiende bocht naar links. Verderop zullen ook de bochten 17 tot en met 20 worden gewijzigd, om de gemiddelde snelheid in de derde sector iets te verhogen.

'Kombocht' niet te vergelijken met Zandvoort

In een korte timelapse van het Yas Marina Circuit is de voortgang van de verbouwing te zien. Volgens de circuitbazen zelf is de helft van de verbouwing reeds voltooid. In de video bovenaan deze pagina zijn met name de vernieuwde bochten 7 en 11 te zien. Die laatste bocht werd aanvankelijk gepresenteerd als een soort kombocht, al valt deze volgens circuitarchitect Jarno Zaffelli totaal niet te vergelijken met de kombochten op het vernieuwde circuit van Zandvoort: “De vernieuwde bocht 11 in Abu Dhabi zal maar een stijgingspercentage van vijf procent krijgen, wat neerkomt op een hoek van zo’n 2,5 graden. In Zandvoort loopt de hellingshoek op tot 19 graden”, vertelde de circuitarchitect onlangs in gesprek met Motorsport.com Nederland.

Zaffelli kreeg veel lof voor de verbouwing van Circuit Zandvoort, maar volgens de Italiaan hoeft er niet al te veel verwacht te worden van de vernieuwde ‘kombocht’ in Abu Dhabi: "Het is totaal anders, met slechts een minimale helling. Het is zelfs maar de helft van wat de FIA eigenlijk voorschrijft. In Zandvoort zijn de kombochten drie keer steiler dan de officiële richtlijnen van de FIA.”

Volgens de organisatie zal het vernieuwde Yas Marina Circuit ruim op tijd klaar voor zijn voor de finale van het Formule 1-seizoen 2021. De Grand Prix van Abu Dhabi staat gepland voor zondag 12 december. Vorig jaar werd de race overtuigend gewonnen door Max Verstappen.

Video: Jarno Zaffelli vertelt over het vernieuwde circuit van Zandvoort