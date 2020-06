Ecclestone haalt uit naar Liberty na controversiële uitspraken

Ecclestone deed zijn controversiële uitspraak (dat ‘zwarte mensen vaak racistischer zijn dan witte mensen’) in een interview met CNN. De 89-jarige Ecclestone sprak zich in hetzelfde interview overigens ook positief uit over het onderwerp en sprak steun uit voor het initiatief van Lewis Hamilton. De zesvoudig wereldkampioen werpt zich op als boegbeeld van de strijd voor diversiteit in de Formule 1. Liberty Media lanceerde onder de naam recent #WeRaceAsOne recent een campagne om meer te doen aan diversiteit in de sport. De uitspraak van Ecclestone in een zeer gevoelig onderwerp zette kwaad bloed bij Liberty Media, dat openlijk afstand nam van de uitspraken van de voormalig F1-surpremo.

In een interview met de Daily Mail reageerde Ecclestone dan weer op de uitspraken van de Formule 1-bazen, die blijkbaar overwegen om hem te weren bij F1-races. “Willen ze mij weren bij races?”, zei Ecclestone. “Ik adviseer ze dat niet te doen. Ze mogen het proberen in Rusland. Ik denk dat ik wellicht een manier heb om aan een pas te komen”, refereerde hij aan zijn goede relatie met de Russische president Vladimir Poetin. Ook CEO Chase Carey kreeg nog een veeg uit de pan van Ecclestone. “Ik ben blij dat ik niets meer te maken heb met de Formule 1, dan kunnen ze me ook niet aankijken voor alles wat ze niet gedaan hebben. Ze zijn vanwege de gebeurtenissen in Amerika op racisme gesproken. Nu heeft Chase 1 miljoen dollar gedoneerd, genoeg om een monteur in het karten te betalen. Misschien moet hij zich concentreren op wat de aandeelhouders willen. Corona was goed voor hem, hij kan de schuld afschuiven voor de dingen die hij niet bereikt heeft.”

Gevraagd naar het gevoelige racismedebat, zei Ecclestone: “Ik ben niet tegen zwarte mensen, integendeel. Ik heb ze er graag bij. In feite, de vader van Lewis wilde zaken met me doen. Hij maakte mooie roeimachines. Ik zou zoiets niet eens overwegen als ik tegen zwarte mensen geweest zou zijn. Als het project goed was, had ik het gedaan. Ik heb de afgelopen jaren heel vaak blanke mensen ontmoet waar ik niets van moest hebben, maar dat heb ik nooit met donkere mensen gehad.”