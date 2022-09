Vorig jaar keerde de Formule 1 na 36 jaar afwezigheid terug op Circuit Zandvoort voor de Nederlandse Grand Prix. Max Verstappen zorgde toen voor het droomresultaat door de race meteen te winnen en dat deed hij in 2022 nog eens dunnetjes over. De coureur van Red Bull Racing bezorgde de 105.000 aanwezige toeschouwers daarmee precies wat zij wilden zien bij wat opnieuw een succesvolle editie van de Dutch Grand Prix mag heten. Ook Robert van Overdijk, de directeur van Circuit Zandvoort, is tevreden met het verloop van het F1-weekend, al kan hij niet ontkennen dat er ook enige spanning was binnen de organisatie van de race.

"Natuurlijk. Uiteindelijk klopt alles op papier, maar je moet het nog wel een keer in praktijk gedaan hebben. Dat hebben we nu gedaan en daar komen ongetwijfeld leerpunten uit", vertelt Van Overdijk tegenover onder andere Motorsport.com. "We kunnen echter niet meer dan tevreden zijn als het loopt zoals het nu loopt, met voor de eerste keer ruim 300.000 mensen op het terrein gedurende het weekend." Want zo'n groot evenement is "iets anders dan het organiseren van de wekelijkse groentemarkt", merkt Van Overdijk op. "Dat het dan op zo'n manier toch zo ordentelijke verloopt, betekent dat we het heel goed hebben gedaan met de jaren voorbereiding die we erin hebben zitten."

Lessen van 2021 toegepast en weer verbeterpunten gevonden

Vorig jaar keerde F1 dus al terug op Circuit Zandvoort, al zorgden coronarestricties er destijds voor dat er 'maar' 70.000 toeschouwers bij konden zijn. Desondanks heeft de organisatie van de race daar al veel van kunnen leren. "Daarvan hebben we al heel veel zaken toegepast op deze editie, vooral op het gebied van crowd management", legt Van Overdijk uit. "Ik vind dat NS en ProRail weer een fantastische job hebben gedaan in de aan- en afvoer van mensen via het station en het spoor. We hebben heel mooie plaatjes gezien van mensen op de fiets. Het blijft echter een aanhoudend proces om de dingen te verbeteren die we een aantal jaar geleden al uitgedokterd hebben en na de eerste editie verder verfijnd hebben."

Van Overdijk en de organisatie van de Grand Prix van Nederland hebben gedurende het weekend opnieuw complimenten gekregen van Formule 1 CEO Stefano Domenicali. "Wat hij natuurlijk fantastisch vindt, is de manier waarop de fans in Nederland met hun held omgaan en überhaupt met deze sport omgaan", aldus Van Overdijk na een vraag van Motorsport.com. "Het belangrijkste voor hem is dat wij denk ik echt een nieuwe benchmark hebben neergezet om het meer dan alleen een autosportwedstrijd te maken. Hij hoopt ook dat andere races op de kalender dat overnemen. Ik vind het altijd veel leuker als hij dat zelf zegt dan dat wij dat zeggen."

Hoewel er dus complimenten zijn voor de organisatie en er ook tevredenheid is over het verloop van het raceweekend, wil dat niet zeggen dat Van Overdijk en de organisatie van de Dutch Grand Prix geen verbeterpunten zien voor de komende jaren. "Natuurlijk hebben we daar allang over nagedacht. Het evalueren begint zelfs al voor en tijdens het weekend", legt hij uit. "Natuurlijk is de uitslag belangrijk en dat bepaalt natuurlijk ook wat de afloop van zo'n evenement is, maar voor mensen uit de evenementenindustrie is het veilig organiseren van een evenement het allerbelangrijkste: crowd management, veiligheid. Ik denk dan in eerste instantie aan hoe we mensen veilig naar het evenement krijgen en ze weer veilig thuis krijgen. Die zaken zijn belangrijk en we gaan er rustig over nadenken hoe we dat volgend jaar allemaal gaan doen."

Video: De hoogtepunten van de door Max Verstappen gewonnen Dutch Grand Prix