Drie teams testen op Silverstone met banden voor 18 inch velgen

Voorafgaand aan het Formule 1-seizoen heeft bandenleverancier Pirelli een uitgebreid testprogramma opgesteld voor het nieuwe rubber. Na tests in Jerez, Bahrein, Imola, Barcelona, Le Castellet en Spielberg wordt er deze week twee dagen getest op Silverstone. Afgelopen weekend vond daar nog de Britse Grand Prix plaats, die door Lewis Hamilton werd gewonnen.

De tweedaagse test wordt dinsdag afgetrapt door drie teams. Voor Aston Martin en Haas F1 Team wordt het de eerste keer dat hun coureurs een prototype van de banden voor 2022 uit kunnen proberen. Beide teams zetten hun vaste racecoureurs in voor de bandentest. Op dinsdag zit Nikita Mazepin achter het stuur voor Haas, terwijl Sebastian Vettel de Aston Martin-bolide over Silverstone stuurt. Ook Red Bull Racing is dus van de partij, zij laten Alexander Albon opnieuw testen met banden voor de 18-inch velgen.

De Oostenrijkse renstal laat op de tweede testdag op het historische Britse circuit echter verstek gaan, waardoor alleen Aston Martin en Haas op woensdag in actie zullen komen. Beide teams zetten die dag een andere coureur in: Lance Stroll neemt het plekje van Vettel over bij Aston Martin, terwijl Mazepin het stuur moet overdragen aan Mick Schumacher.

Na de bandentest op Silverstone staan er nog vier testdagen gepland op het nieuwe rubber van Pirelli. Op 3 en 4 augustus, dus direct na de Hongaarse GP, staan de laatste testdagen op slicks gepland. Half september zijn er nog twee testdagen op Magny-Cours, maar dan worden de prototypen van de regenbanden getest.