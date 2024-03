Dreigt hetzelfde scenario als vorig jaar met F1-banden? Pirelli reageert

Nadat Pirelli vorig jaar een nieuwe constructie introduceerde tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone, zijn de banden voor dit Formule 1-seizoen onveranderd gebleven. Zowel de compounds als de constructies zijn nog exact hetzelfde als vorig jaar. "We hebben ten eerste niks veranderd omdat de constructie die we in Silverstone hebben geïntroduceerd goed werkt. De tweede reden is dat we de ontwikkeling vooral hadden gericht op banden die zonder bandenwarmers kunnen werken", laat Mario Isola tijdens een exclusief interview met Motorsport.com weten. Teams hebben zoals bekend tegen een verbod op bandenwarmers gestemd, in eerste instantie tegen een verbod in 2024 en nadien ook tegen een verbod in 2025.

Het betekent dat bandenwarmers 'gewoon' blijven in de Formule 1, maar ook dat Pirelli nagenoeg geen tijd meer had voor het ontwikkelen van de 'gewone' banden met bandenwarmers voor dit jaar. Tel daarbij op dat teams vorig jaar veel meer downforce vonden dan verwacht en dat Pirelli in Silverstone moest reageren met een sterkere constructie, en een herhaling daarvan lijkt op de loer te liggen. Isola ziet dat echter anders: "Dat is momenteel niet ons idee, al ligt het er natuurlijk altijd aan welke data we van de teams krijgen en wat we op het circuit zien."

Teams delen data voor het hele F1-seizoen met Pirelli

Wat betreft de data van de teams geeft Isola een interessant kijkje in het proces achter de schermen: "De teams hebben ons in december vorig jaar simulaties gestuurd van wat ze eind 2024 verwachten qua performance en downforceniveaus. Op basis van die simulaties denken wij dat de huidige constructie dit hele jaar aan moet kunnen, al kan dat natuurlijk veranderen als teams de voorspelde downforceniveaus voor eind 2024 al na drie races halen." Dat laatste is exact wat er vorig jaar is gebeurd, waardoor Pirelli destijds wel moest ingrijpen. "Vorig jaar haalden teams de verwachte getallen voor het einde van dat seizoen al in Melbourne, dus bij de derde race. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat vorig seizoen het enige jaar is geweest waarin de doorontwikkeling zo snel is gegaan."

"Als je ziet dat de snelheid en de voorspelde druk op de banden al veel eerder wordt gehaald dan aan het einde van het seizoen, dan ga je jezelf natuurlijk afvragen hoe je moet reageren. We hadden ervoor kunnen kiezen om de oude constructie te behouden en om de bandendruk verplicht te verhogen en de camber aan te passen voor alle teams. De andere optie was om de constructie te veranderen, doordat we een nieuwe constructie voor 2024 achter de hand hadden." Isola geeft aan dat de in Silverstone geïntroduceerde band sowieso al in de pijplijn zat voor dit jaar. "De constructie die we in Silverstone 2023 hebben geïntroduceerd was de constructie die we in 2024 wilden gebruiken. We wisten dat die constructie niets zou veranderen aan de balans, de karakteristieken en de prestaties van de band. Wetende dat die nieuwe constructie ook niets zou veranderen aan de verhoudingen tussen alle teams, hebben we aan de FIA en de teams gevraagd om die eerder te introduceren. Dat is absoluut de juiste keuze geweest."

Simulaties van teams in meerdere opzichten interessant

Toch neemt dit niet meteen de zorg over een herhaling van 2023 weg. Toen had Pirelli in december immers ook alle simulaties voor het seizoen ontvangen, maar ging de ontwikkeling in de praktijk veel sneller dan voorspeld. "Maar we krijgen van teams niet alleen die simulaties uit december voor het gehele seizoen", countert Isola. "Drie weken voor iedere race krijgen we ook meer gedetailleerde simulaties over de race in kwestie. Er zit momenteel nog een groot verschil tussen die simulaties en de dingen die we hebben ontvangen voor het eind van dit jaar", waarmee hij impliceert dat teams nog veel meer downforce en dus rondetijd denken te vinden. "Voor ons is het vooral belangrijk om te weten wat de druk op de banden aan het einde van dit jaar zal zijn, maar tot dusver zijn de cijfers van het echte circuit in lijn met de simulaties. In dat opzicht zijn er geen verrassingen."

Afsluitend is het interessant om te benoemen dat Pirelli met de simulaties van alle teams zeer intrigerende informatie op zak heeft. Ieder team heeft in december de downforceniveaus voor eind 2024 al doorgegeven, waardoor Pirelli als één van de weinige partijen weet wat de teams zelf verwachten en waar ze denken te staan. Ook voor iedere Grand Prix is dat het geval, aangezien iedere formatie drie weken van tevoren de gedetailleerde simulaties aanlevert. Het gaat de Italiaanse bandenleverancier sec om de inschatting of hun eigen producten sterk genoeg zijn, al zeggen de (strikt vertrouwelijke) simulaties natuurlijk ook iets over de verwachte pikorde per race.