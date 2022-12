Doe mee met De Grote Max Verstappen Eindejaarsquiz!

Zelden was een Formule 1-coureur zo dominant als Max Verstappen in 2022. De Red Bull-coureur boekte de ene na de andere overwinning en was al ruim voor het einde van het jaar wereldkampioen. Met de feestdagen in het vooruitzicht, een ideaal moment om jouw kennis over de snelle Nederlander te testen.

De Grote Max Verstappen Eindejaarsquiz van Motorsport.com bestaat uit twintig vragen. Deze vragen gaan niet alleen over het voorbije seizoen, maar ook over de perioden in karting, formulewagens en Toro Rosso van Verstappen.

Hoeveel vragen heb jij goed? Laat het ons weten in de comments onder dit artikel!