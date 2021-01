Zo ziet de nieuwe Formule 1-kalender voor 2021 eruit

De in november gepresenteerde F1-kalender voor 2021 bevatte 23 races en dat geldt ook voor de nieuwe versie van het programma. Wel is er in verband met het coronavirus geschoven met een aantal data: de traditionele seizoensopener in het Australische Melbourne, die gepland stond voor 21 maart, wordt acht maanden verschoven en krijgt een plek op 21 november. Om dat te faciliteren is de Grand Prix van Brazilië een week vervroegd, terwijl de races in Saudi-Arabië en Abu Dhabi een week later worden verreden.

Door het verschuiven van de GP van Australië is Bahrein de nieuwe openingsrace van het aanstaande F1-seizoen. De race op het Bahrain International Circuit wordt nog steeds op 28 maart verreden. De organisator van de Chinese Grand Prix maakte zaterdag bekend om uitstel van het evenement te hebben gevraagd en de race is inderdaad van de kalender gehaald. Er wordt nog gesproken over een eventuele nieuwe datum voor de race. De plaats van het Shanghai International Circuit wordt ingenomen door Imola, dat voor het tweede opeenvolgende jaar een F1-race gaat organiseren. De race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari wordt op 18 april verreden en is de opening van het Europese seizoen.

De nieuwe kalender voor het Formule 1-seizoen 2021: