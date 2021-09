Derde vrije training GP Rusland afgelast vanwege zware regenval

De weersverwachting voor de zaterdag in Sochi zag er bijzonder slecht uit en 's ochtends bleek dat de weermannen en weervrouwen het goed gezien hadden. De regen viel met bakken uit de hemel en zorgde eerst al voor afgelasting van de eerste sprintrace van de Formule 2. Om 11.00 uur Nederlandse tijd stond vervolgens de derde en afsluitende vrije training van de Formule 1 op het programma, maar ook die sessie gaat niet door. De FIA stuurde in de aanloop naar de sessie een bulletin naar buiten, waarin bevestigd werd dat er een verzoek was ontvangen om de training af te gelasten.

"Na ontvangst van een verzoek van de wedstrijdleider, in overeenstemming met artikel 15.3 a) van het sportieve reglement van de Formule 1 en de artikelen 11.9.3.m en 11.9.3.o van de FIA International Sporting Code, is besloten om, in het belang van de veiligheid, het officiële programma aan te passen door de vrije training 3 te annuleren. Dit gebeurt op gronde van overmacht, Force Majeure", zo luidt de verklaring. "Voor de toepassing van de reglementen en de bijbehorende tijdslimieten wordt vrije training 3 geacht te hebben plaatsgevonden, tenzij anders geadviseerd door de wedstrijdleider."

De eerstvolgende sessie voor de Formule 1 staat gepland voor 14.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur in Rusland). Dan moeten de coureurs op de baan verschijnen voor de kwalificatie, als het weer dat toelaat. FIA-wedstrijdleider Michael Masi liet eerder op zaterdagochtend al weten dat het weer vanaf 13.30 of 14.00 uur lokale tijd iets beter zou moeten worden. De vraag is echter of de omstandigheden een uur later al goed genoeg zijn om de sessie van start te laten gaan. Indien noodzakelijk kan de kwalificatie vanmiddag meerdere keren uitgesteld worden, zodat later in de middag alsnog kan worden gereden. De beperkende factor gaat daarbij het licht zijn. Rond 18.15 uur lokale tijd gaat de zon onder, maar met het druilerige weer wordt het eerder al donker in de omgeving van Sochi. Mocht de combinatie van weer en licht niet goed genoeg blijken op zaterdag, dan wordt de kwalificatie uitgesteld tot zondagochtend.