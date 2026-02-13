De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers

De slotdag van de eerste driedaagse Formule 1-wintertest in Bahrein is achter de rug. Mercedes eindigde bovenaan met Andrea Kimi Antonelli en George Russell, maar qua productiviteit bleken maar liefst vijf teams beter te scoren op vrijdag. Dat lijstje werd aangevoerd door McLaren, dat Oscar Piastri 161 ronden zag rijden op het Bahrain International Circuit. In dit overzicht vind je de belangrijkste statistieken van de vrijdagse actie.

Meer over de F1-test in Bahrein: Formule 1 Mercedes één-twee op derde F1-testdag Bahrein, Piastri zeer productief

Het aantal kilometers per team

Team Coureur(s) Totaal aantal ronden AANTAL kilometers McLaren Piastri 161 871 Ferrari Hamilton 150 812 Williams Albon

Sainz 145 785 Haas Bearman Ocon 145 785 Alpine Colapinto 144 779 Mercedes Russell Antonelli 139 752 Red Bull Verstappen Hadjar 120 649 Racing Bulls Lawson 119 644 Audi Bortoleto

Hülkenberg 118 639 Cadillac Bottas

Pérez 104 563 Aston Martin Stroll 72 390

Oscar Piastri bleek vrijdag een ware kilometervreter in de McLaren MCL40. Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Het aantal kilometers per motor

Motor Team(s) Totaal aantal ronden AANTAL kilometers Gemiddeld aantal km

per team Mercedes Williams McLaren Mercedes Alpine 589 3.188 797 Ferrari Ferrari

Haas

Cadillac 399 2.159 720 Red Bull Ford Red Bull

Racing Bulls 239 1.293 647 Audi Audi 118 639 639 Honda Aston Martin 72 390 390

De tijden van de derde testdag

P. Coureur Team Ronden Tijd Verschil 1 Antonelli Mercedes 61 1.33.669 2 Russell Mercedes 78 1.33.918 +0.249 3 Hamilton Ferrari 150 1.34.209 +0.540 4 Piastri McLaren 161 1.34.549 +0.880 5 Verstappen Red Bull 61 1.35.341 +1.672 6 Hadjar Red Bull 59 1.35.610 +1.941 7 Ocon Haas 75 1.35.753 +2.084 8 Colapinto Alpine 144 1.35.806 +2.137 9 Bearman Haas 70 1.35.972 +2.303 10 Hülkenberg Audi 58 1.36.291 +2.622 11 Albon Williams 78 1.36.793 +2.996 12 Lawson Racing Bulls 119 1.36.808 +3.139 13 Sainz Williams 68 1.37.186 +3.517 14 Pérez Cadillac 67 1.37.365 +3.696 15 Bortoleto Audi 60 1.37.536 +3.867 16 Stroll Aston Martin 72 1.38.165 +4.496 17 Bottas Cadillac 37 1.38.772 +5.103

Net als op donderdag heeft Cadillac ook vrijdag een rode vlag veroorzaakt - nu met Valtteri Bottas. Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Overzicht van de rode vlaggen

Team Coureur Tijd Reden Cadillac Bottas 8.50u Gestopt op de baan Ferrari Hamilton 16.49u Geen brandstof - - 16.55u Test FIA