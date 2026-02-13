Overslaan naar hoofdinhoud

Statistieken
Formule 1 Wintertest Bahrein I

De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers

Mercedes rijdt snelle tijden, McLaren is productief en Aston Martin blijft achter de feiten aan lopen: dit zijn de belangrijkste statistieken van de derde dag van de F1-wintertest in Bahrein.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

De slotdag van de eerste driedaagse Formule 1-wintertest in Bahrein is achter de rug. Mercedes eindigde bovenaan met Andrea Kimi Antonelli en George Russell, maar qua productiviteit bleken maar liefst vijf teams beter te scoren op vrijdag. Dat lijstje werd aangevoerd door McLaren, dat Oscar Piastri 161 ronden zag rijden op het Bahrain International Circuit. In dit overzicht vind je de belangrijkste statistieken van de vrijdagse actie.

Meer over de F1-test in Bahrein:

Het aantal kilometers per team

Team Coureur(s) Totaal aantal ronden AANTAL kilometers
McLaren Piastri 161 871
Ferrari Hamilton 150 812
Williams Albon
Sainz		 145 785
Haas

Bearman

Ocon

 145 785
Alpine Colapinto 144 779
Mercedes

Russell

Antonelli

 139 752
Red Bull

Verstappen

Hadjar

 120 649
Racing Bulls Lawson 119 644
Audi Bortoleto
Hülkenberg		 118 639
Cadillac Bottas
Pérez		 104 563
Aston Martin Stroll 72 390
Oscar Piastri bleek vrijdag een ware kilometervreter in de McLaren MCL40.

Oscar Piastri bleek vrijdag een ware kilometervreter in de McLaren MCL40.

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Het aantal kilometers per motor

Motor Team(s) Totaal aantal ronden AANTAL kilometers Gemiddeld aantal km
per team
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 589 3.188 797
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 399 2.159 720
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 239 1.293 647
Audi Audi 118 639 639
Honda Aston Martin 72 390 390

De tijden van de derde testdag

P. Coureur Team Ronden Tijd Verschil
1 Antonelli Mercedes 61 1.33.669  
2 Russell Mercedes 78 1.33.918 +0.249
3 Hamilton Ferrari 150 1.34.209 +0.540
4 Piastri McLaren 161 1.34.549 +0.880
5 Verstappen Red Bull 61 1.35.341 +1.672
6 Hadjar Red Bull 59 1.35.610 +1.941
7 Ocon Haas 75 1.35.753 +2.084
8 Colapinto Alpine 144 1.35.806 +2.137
9 Bearman Haas 70 1.35.972 +2.303
10 Hülkenberg Audi 58 1.36.291 +2.622
11 Albon Williams 78 1.36.793 +2.996
12 Lawson Racing Bulls 119 1.36.808 +3.139
13 Sainz Williams 68 1.37.186 +3.517
14 Pérez Cadillac 67 1.37.365 +3.696
15 Bortoleto Audi 60 1.37.536 +3.867
16 Stroll Aston Martin 72 1.38.165 +4.496
17 Bottas Cadillac 37 1.38.772 +5.103
Net als op donderdag heeft Cadillac ook vrijdag een rode vlag veroorzaakt - nu met Valtteri Bottas.

Net als op donderdag heeft Cadillac ook vrijdag een rode vlag veroorzaakt - nu met Valtteri Bottas.

Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Overzicht van de rode vlaggen

Team Coureur Tijd Reden
Cadillac Bottas 8.50u Gestopt op de baan
Ferrari Hamilton 16.49u Geen brandstof
- - 16.55u Test FIA

Deel of bewaar dit artikel

