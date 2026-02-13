De derde dag van de F1-wintertest in Bahrein in cijfers
Mercedes rijdt snelle tijden, McLaren is productief en Aston Martin blijft achter de feiten aan lopen: dit zijn de belangrijkste statistieken van de derde dag van de F1-wintertest in Bahrein.
Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
De slotdag van de eerste driedaagse Formule 1-wintertest in Bahrein is achter de rug. Mercedes eindigde bovenaan met Andrea Kimi Antonelli en George Russell, maar qua productiviteit bleken maar liefst vijf teams beter te scoren op vrijdag. Dat lijstje werd aangevoerd door McLaren, dat Oscar Piastri 161 ronden zag rijden op het Bahrain International Circuit. In dit overzicht vind je de belangrijkste statistieken van de vrijdagse actie.
Het aantal kilometers per team
|Team
|Coureur(s)
|Totaal aantal ronden
|AANTAL kilometers
|McLaren
|Piastri
|161
|871
|Ferrari
|Hamilton
|150
|812
|Williams
|Albon
Sainz
|145
|785
|Haas
|
Bearman
Ocon
|145
|785
|Alpine
|Colapinto
|144
|779
|Mercedes
|
Russell
Antonelli
|139
|752
|Red Bull
|
Verstappen
Hadjar
|120
|649
|Racing Bulls
|Lawson
|119
|644
|Audi
|Bortoleto
Hülkenberg
|118
|639
|Cadillac
|Bottas
Pérez
|104
|563
|Aston Martin
|Stroll
|72
|390
Oscar Piastri bleek vrijdag een ware kilometervreter in de McLaren MCL40.
Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Het aantal kilometers per motor
|Motor
|Team(s)
|Totaal aantal ronden
|AANTAL kilometers
|Gemiddeld aantal km
per team
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|589
|3.188
|797
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|399
|2.159
|720
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|239
|1.293
|647
|Audi
|Audi
|118
|639
|639
|Honda
|Aston Martin
|72
|390
|390
De tijden van de derde testdag
|P.
|Coureur
|Team
|Ronden
|Tijd
|Verschil
|1
|Antonelli
|Mercedes
|61
|1.33.669
|2
|Russell
|Mercedes
|78
|1.33.918
|+0.249
|3
|Hamilton
|Ferrari
|150
|1.34.209
|+0.540
|4
|Piastri
|McLaren
|161
|1.34.549
|+0.880
|5
|Verstappen
|Red Bull
|61
|1.35.341
|+1.672
|6
|Hadjar
|Red Bull
|59
|1.35.610
|+1.941
|7
|Ocon
|Haas
|75
|1.35.753
|+2.084
|8
|Colapinto
|Alpine
|144
|1.35.806
|+2.137
|9
|Bearman
|Haas
|70
|1.35.972
|+2.303
|10
|Hülkenberg
|Audi
|58
|1.36.291
|+2.622
|11
|Albon
|Williams
|78
|1.36.793
|+2.996
|12
|Lawson
|Racing Bulls
|119
|1.36.808
|+3.139
|13
|Sainz
|Williams
|68
|1.37.186
|+3.517
|14
|Pérez
|Cadillac
|67
|1.37.365
|+3.696
|15
|Bortoleto
|Audi
|60
|1.37.536
|+3.867
|16
|Stroll
|Aston Martin
|72
|1.38.165
|+4.496
|17
|Bottas
|Cadillac
|37
|1.38.772
|+5.103
Net als op donderdag heeft Cadillac ook vrijdag een rode vlag veroorzaakt - nu met Valtteri Bottas.
Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images
Overzicht van de rode vlaggen
|Team
|Coureur
|Tijd
|Reden
|Cadillac
|Bottas
|8.50u
|Gestopt op de baan
|Ferrari
|Hamilton
|16.49u
|Geen brandstof
|-
|-
|16.55u
|Test FIA
