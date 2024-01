Definitief: Sauber heet komende twee jaar Stake F1 Team

In december onthulde het Zwitserse Formule 1-team van Sauber al dat Stake de titelsponsor zou worden nadat het zich als zodanig had ingeschreven bij de FIA, maar maakte later bekend de echte naam in een later stadium te onthullen. Door de bekendmaking van het logo en de verandering van de namen op de socialmedia-kanalen is nu zeker dat Stake F1 Team de gangbare naam is, net als dat de officiële naam Stake F1 Team Kick Sauber blijft. Ook chassis-naam Kick Sauber blijft. De nieuwe naam is aangenomen nadat de formatie uit Hinwill het contract met Alfa Romeo niet verlengde. De verwachting is dat de komende twee jaar Stake F1 Team op de grid staat, waarna Audi de nieuwe titelsponsor en motorenleverancier wordt.

Bij de bekendmaking van de nieuwe naam zijn kosten noch moeite gespaard. Zo is wereldberoemde rapper Drake te zien in de video's die Stake online zette. Ook de teampresentatie wordt anders dan anders, want in plaats van in Duitstalige landen pakt de renstal Londen als locatie waar het doek van de nieuwe auto wordt getrokken. Dat gaat op 5 februari gebeuren.

De keuze om zowel Stake als Kick als sponsor aan te nemen is goed te verklaren. Beide bedrijven vallen onder dezelfde eigenaar. Ook was de naam van het bedrijf al een paar keer prominent op de wagens te zien, zoals de groene stickers van Kick tijdens de Grand Prix van België. Teambaas Alessandro Alunni Bravi is blij met de nieuwe naam en vertelt dat dit de start van een groot ambitieus project is. "Afgelopen jaar was de start van Stake in F1 en deze stap past binnen het natuurlijke pad van het bedrijf", aldus de Italiaan. "Het bedrijf kan nu gebruik maken van de F1 community, maar de sport krijgt ook toegang tot nieuwe [potentiële] toeschouwers. Niet alleen wij als team profiteren, maar ook de sport in het algemeen." Tot slot laat Bravi er duidelijk weten dat 2024 een belangrijk jaar wordt: "Het wordt een nieuwe bladzijde en het is een kans om het beter en meer te doen. Wij kijken uit naar een spannend seizoen, met een kalender met nog spannedere evenementen."

Vanuit het bedrijf Stake is men ook optimistisch en spreekt men de verwachting uit de sport naar het volgende niveau te tillen. "Aangedreven door een passie voor snelheid, innovaties en het verleggen van grenzen zijn we nu in een goede positie om het team in 2024 en daarna naar ongekende hoogtes te brengen", vertelt Stake oprichter Edward Craven. "Het gaat de komende jaren een spannend avontuur worden, met adembenemende activiteiten die het enthousiasme op en naast de baan vergroten."