Deadline voor aanbestedingsproces bandenwarmers in F1

De zogenaamde tender voor het leveren van bandenwarmers is de laatste in een reeks van de aanbestedingen die de FIA openstelde. Met deze tenders wilde de FIA teams helpen om meer kosten te besparen, bovendien geeft het de mondiale autosportbond meer inzicht in wat teams doen met de banden. Aanvankelijk werd besloten dat bandenwarmers verboden zouden worden na de introductie van de nieuwe generatie 18 inch-banden, maar in oktober kwam men op dat besluit terug. Voorlopig is er een overgangsperiode van twee jaar ingesteld.

“Ik kan me niet herinneren dat er echt overtuigde tegenstanders waren”, zei Pirelli Motorsport-baas Mario Isola over de beslissing om bandenwarmers te blijven gebruiken. “De discussie was helder en transparant, we hebben de voor- en nadelen van een beslissing geanalyseerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat dit voordelig is voor de sport, daarom hebben we deze transitieperiode.”

Het exclusieve leveringscontract voor bandenwarmers zou met ingang van seizoen 2021 in werking treden, maar is uitgesteld tot 2022/2023 nu de invoering van het technisch reglement ook een jaar vooruitgeschoven is. De FIA heeft bovendien het recht om het gebruik van bandenwarmers ook in 2024 en 2025 nog toe te staan, een beslissing daarover moet voor het eind van 2022 genomen worden.

De deadline voor de aanbesteding is vandaag (maandag 1 juni), de winnaar moet vervolgens een duidelijk plan aanleveren voor het beschikbaar stellen van proefexemplaren, het accepteren van orders en het tijdig leveren van bandenwarmers voor de Abu Dhabi-test in 2021, waar de nieuwe banden geïntroduceerd worden. Teams zullen tijdens een raceweekend zo'n dertig sets gebruiken.

Met medewerking van Adam Cooper