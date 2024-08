OTD: De dag dat Hill en Arrows in Hongarije flirtten met de overwinning

Kijkend naar de eerste startrij van de Grand Prix van Hongarije van 1997, is er eigenlijk niet zo heel veel bijzonders aan de hand. Ferrari-coureur Michael Schumacher, was de leider in het kampioenschap, en stond op pole met naast hem staat titelrivaal Jacques Villeneuve, die voor Williams reed. Op de derde plaats zagen we echter een ongebruikelijke auto, de A18 van Danka Arrows Yamaha met achter het stuur Damon Hill.

Dit was een hele prestatie gezien de erbarmelijke prestaties van Arrows dat jaar. Van de tien voorgaande Grands Prix was de beste startplaats van Hill – nota bene de wereldkampioen van 1996 – de negende stek in Brazilië. Verder was hij niet hoger geëindigd dan de twaalfde plaats. Een vreemde situatie voor een regerend wereldkampioen, maar Hill werd niet overspoeld door aanbiedingen van topteams toen Williams ervoor koos om hem eind 1996 te vervangen.

De volgende dag bewees Hill dat er niets mis was met zijn kwalificatietijd. Hij profiteerde van de slechte start van Villeneuve en lag tweede bij de eerste bocht, achter Schumacher. De Duitser, die zijn voorsprong in de openingskilometers kon uitbreiden, zag daarna Hill aansluiten. De Goodyear-banden waarmee de Ferrari F310B dat jaar waren uitgerust, waren niet bestand tegen de immense hitte van de Hungaroring. De Bridgestones van de Arrows werkten daarentegen beter bij hoge temperaturen.

In de zesde ronde zat Hill in de versnellingsbak van Schumacher: "Ik zag al snel dat zijn banden blaren vertoonden en dat hij een probleem zou krijgen", verklaarde Hill na de race. In de elfde ronde was het raak en schoot Hill de Duitser voorbij voor de leiding in de race. Schumacher werd vervolgens gedwongen tot een driestopsstrategie en kon de overwinning op zijn buik schrijven. De op een derde plaats liggende Mika Häkkinen (McLaren) kreeg een hydraulische storing en moest opgeven. Dat bracht Villeneuve terug op de tweede plaats van de wedstrijd, achter Hill.

Damon Hill. Arrows A18 passeert Michael Schumacher, Ferrari F310B Foto door: Sutton Images

De Canadees kwam echter vast te zitten in een gevecht met David Coulthard, maar die kreeg ook mechanische problemen en moest in ronde 65 (van 77) race opgeven, waardoor Villeneuve de vrije hand kreeg om op jacht te gaan naar Hill. Met nog drie ronden te gaan had hij echter nog steeds 35 seconden achterstand op Hill. "Ik was op het punt dat ik begon te denken dat ik de race kon winnen", zei de Brit na afloop. "Maar elke keer als je dat denkt, gebeurt er iets."

Hill had gelijk, want de Arrows begonnen plotseling te vertragen. Een probleem met de hydraulische zorge ervoor dat de versnellingsbak in de derde versnelling vast bleef zitten. Na negen seconden te hebben gewonnen in ronde 75 en nog eens twintig in ronde 76, had Villeneuve zijn voormalige teamgenoot in de laatste ronde in het vizier. Tussen de derde en vierde bocht passeerde hij Hill en verpulverde daarmee de dromen van het bescheiden Arrows. Gelukkig was Hill in staat om de tweede plaats te redden en bezorgde het team zijn eerste podium sinds de GP van Australië in 1995. Johnny Herbert (Sauber) was de verrassende derde in de race, elf seconden achter de Arrows. Schumacher werd uiteindelijk vierde.

Hoewel hij de overwinning misliep, deed de tweede plaats niets af aan Hill's vreugde. "De auto stopte ongeveer drie keer. Ik was eerlijk gezegd verbaasd dat ik de finish nog kon halen, want ik dacht dat ik zou stranden," zei Hill. "Maar de auto schoot op het laatste moment weer in gang en dus moet ik zeggen dat ik heel blij ben dat ik als tweede ben gefinisht." Op het podium genoten hij en Villeneuve van hun resultaten: Villeneuve des te meer omdat de vierde plaats van Schumacher betekende dat hij nu drie punten achter de Duitser stond in het kampioenschap.

Het was echter het negende en laatste podium voor het Arrows team in de Formule 1, inclusief het podium dat werd behaald onder de naam Footwork in 2002.