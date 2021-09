Tech: De aanpassingen die Williams naar het podium brachten

Inmiddels heeft Williams mede dankzij die bizarre tweede plaats in de Belgische Grand Prix al 22 punten gescoord, een ongekende weelde die men in februari niet had kunnen voorspellen. Al tijdens de eerste testdag gingen de alarmbellen af toen bleek dat het team uit Grove een aerodynamisch extreem gevoelige auto had. De voorspelling was dan ook dat George Russell en Nicholas Latifi het vooral op winderige dagen enorm moeilijk zouden kunnen krijgen.

Die vrees werd al direct tijdens de eerste race bewaarheid. Het waaide flink bij de seizoensopener in Bahrein en dat leidde tot grote problemen. Echter in de volgende races bleek de FW43B wel degelijk een stap vooruit en begon het geluk het voormalige topteam weer wat toe te lachen. Williams heeft niet alleen een flink aantal punten gescoord, maar wist in de door regen geteisterde Grand Prix van België zelfs een podiumplaats te behalen, zij het in een race die eigenlijk niet doorging.

Externe factoren

De komst van de nieuwe eigenaar Dorliton Capital heeft geleid tot extra financiering en het aantrekken van nieuw personeel, maar ook externe factoren hebben geholpen bij de wederopstanding van Williams. Het team eindigde vorig jaar onderaan de ranglijst en heeft met het nieuwe aero-handicapsysteem dit jaar de meeste tijd van alle teams in de windtunnel mogen doorbrengen. Ook heeft het meer gebruik mogen van maken CFD-simulaties. Die extra tijd heeft men in Grove nuttig besteed aan het verbeteren van de aerodynamica van de wagen.

Williams FW43/FW43B vergelijking remmen Photo by: Giorgio Piola

Zo heeft het team tijdens de tweede race van het seizoen (in Imola) een subtiele, maar opmerkelijke wijziging aangebracht aan het voorste remkanaal. De vorm daarvan is aangepast. Dit had als domino-effect dat de beschikbare ruimte eronder werd vergroot en dat de cluster van kleine winglets werd ingeruild voor kleinere, gekoppelde varianten.

William FW43B vergelijking vloer

Williams was ook niet lang bezig met de overstap naar de nu bijna alomtegenwoordige Z-vormige vloeruitsparing. Ook die nieuwe vloer werd al in Imola geïntroduceerd. Sinds de introductie van deze vloer heeft het team de drie 'r'-vormige vinnen halverwege de uitsparing en de licht gebogen vin net voor het wiel (aangegeven in het rood) vervangen door een cluster vinnen precies op de rand van de vloer (aangegeven in het groen). Die upgrade werd voor het eerst in Frankrijk gebruikt.

William FW43B vloervinnen

Een andere kleine wijziging werd doorgevoerd tijdens de derde race van het seizoen, in Portugal. De FW43B had aan het begin van het seizoen een rij vinnen die aan de zijkant van de diffuser uitstaken, maar deze werden vervangen door een rij verticale vinnen.

Williams FW43B vergelijking bargeboard

De hierboven genoemde upgrade aan de vloer die Williams in Frankrijk bracht, werd gevolgd door een hele reeks wijzigingen aan de bargeboards. Die moesten de coureurs helpen om het probleem van de windgevoeligheid te tackelen. Er kwamen aan de buitenkant vinnen bij (aangegeven in groen), en er achter kwam ook nog een tweede rij (aangegeven in rood).

Daarnaast heeft het team onder de boomerang-vleugel een paar downwash-vleugels toegevoegd (geel gemarkeerd). De bovenkant van het verticale hoofdelement is ook aangepast (blauw gemarkeerd).

William FW43B vergelijking diffuser

Het update-pakket omvat ook een herziene lay-out van de diffuser, zoals we hierboven zien.

Williams FW43B

De extra middelen en mogelijkheden bij Williams hebben er ook toe geleid dat het team voor het eerst in jaren weer eens met een specifieke set-up voor Monza kon uitpakken. Normaal gesproken zou het team de auto uitrusten met een vleugel zoals die ook op andere hogesnelheidscircuits te vinden is, maar dit jaar beschikte het team over een achtervleugel met veel minder downforce, terwijl er aan de voorkant een opmerkelijk groot deel uit de bovenste klep van de voorvleugel was gesneden.