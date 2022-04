Ricciardo: “Niet zo goed voorbereid op race als anderen”

Naar verwachting wordt er in de race op Imola vooral gereden op de medium en harde band. McLaren heeft dit weekend op beide compounds nog nauwelijks meters kunnen maken. Dit vanwege de regen op vrijdag en problemen in de tweede vrije training op zaterdag. Vanwege een probleem met de power unit kwam Daniel Ricciardo in VT2 niet in actie, terwijl zijn teamgenoot Lando Norris in die sessie slechts zes ronden reed als gevolg van een mankement aan het remsysteem.

Norris en Ricciardo werden later op zaterdag in de sprintrace respectievelijk vijfde en zesde, waardoor McLaren na Red Bull en Ferrari het derde team was. “Maar voor de race van zondag zijn we waarschijnlijk niet zo goed voorbereid als sommige andere teams”, reageert Ricciardo. Toch blijft de Australiër positief. “Ik denk dat we zaterdag genoeg hebben geleerd om de zondag met vertrouwen en zonder grote vraagtekens in te gaan. We weten, denk ik, genoeg om een goede race te kunnen hebben. Ik wil niet zeggen dat de sprintrace een zorg was, maar het was wel een stap in het onbekende. Dat gevoel heb ik voor de race niet.”

Teamgenoot Norris had het in de sprintrace lastig met het managen van de banden. De Brit startte als derde, maar kon leiders Max Verstappen en Charles Leclerc niet volgen en werd later in de wedstrijd nog ingehaald door Sergio Perez en Carlos Sainz. “Het is lastig om je eigen tempo te beoordelen als je je moet meten met jongens die anderhalve seconde sneller zijn”, vertelt Norris. “Je hoopt altijd de leiders bij te kunnen houden, maar het beste dat ik kon doen was proberen een zo groot mogelijk gat te slaan naar Sergio en Carlos. Maar wat ik ook gedaan zou hebben, ze hadden me hoe dan ook wel ingehaald. Ik heb te veel van mijn banden gevraagd.”

