Ricciardo: "Red Bull en Renault kunnen nog wel goed samenwerken"

Onderling moddergooien, veel frustratie en als klap op de vuurpijl ook nog een overstap van Ricciardo naar de tegenpartij in het conflict. Red Bull en Renault vochten menig robbertje uit tijdens het Formule 1-seizoen 2018, naast de baan welteverstaan. Met de komst van Honda leek het boek gesloten, maar door het vertrek van datzelfde merk ligt een hernieuwde samenwerking met Renault weer op tafel. Van de resterende motorleveranciers in F1 lijkt het Franse merk de meest waarschijnlijke optie, maar kan dat na het onderlinge geruzie nog wel?

"Ik denk dat het nog kan", reageert Ricciardo op vanaf de Nürburgring een vraag van Motorsport.com. " Het is natuurlijk niet aan mij om zo'n besluit te nemen, maar ik denk wel dat het zou kunnen werken. Je hebt in zo'n geval als in 2018 altijd te maken met verschillende dingen: emoties, business en tijd. Tijd heelt vele wonden."

"Ook al was men het twee jaar geleden niet met elkaar eens of wat er toen ook precies aan de hand was, maar goed zulke dingen blijven niet altijd spelen. Als het in de toekomst weer die kant op gaat, dan denk ik persoonlijk dat ze weer op een goede manier kunnen samenwerken. Ik heb vanuit mijn eigen ervaring in ieder geval geen dingen meegemaakt die onvergeeflijk of niet te repareren zouden zijn. Als dit voor beide partijen de beste oplossing blijkt te zijn, dan zal het wel goed komen."

Ricciardo ziet het vertrek van Honda overigens niet als een vorm van genoegdoening of als een bevestiging dat hijzelf de juiste keuze heeft gemaakt in 2018. "Ik bekijk dat helemaal niet zo persoonlijk hoor. Ik sta nu niet te springen of te roepen 'zie je wel, ik heb het toen goed gedaan'. Nee, helemaal niet zelfs. Als het gaat om mijn relatie met Red Bull en veel personeelsleden, dan heb ik de banden altijd zo goed proberen te houden. Ik heb geen moment gehoopt dat Red Bull het moeilijk zou krijgen. Ik hoop juist dat Red Bull een oplossing vindt, en ook een goede oplossing, zodat ze met de rest kunnen blijven vechten."

