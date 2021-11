Ricciardo herziet mening over clash met Bottas na zien herhaling

De kansen van Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas op een goed resultaat op het Autodromo Hermanos Rodriguez waren een kilometer na de start al verkeken. De polesitter werd in de eerste bocht achterstevoren getikt door de McLaren-coureur, die daardoor een kapotte voorvleugel opliep. Beide coureurs gingen na de eerste ronde naar de pits en zouden in het vervolg van de Mexicaanse Grand Prix niet meer in de buurt van de punten komen.

Ricciardo hield een slecht gevoel over aan de botsing, want tijdens de race voelde hij zich hoofdzakelijk schuldig aan het incident. Dat veranderde echter toen hij na afloop van de race een aantal herhalingen zag. “Ik herinner me van bocht 1 natuurlijk dat ik een heel goede start had. Het zag er heel goed uit”, vertelde de Australiër, die vervolgens bij het remmen allebei zijn voorwielen blokkeerde. “In de zeventig ronden daarna speelde het zich opnieuw af in mijn hoofd: ik dacht dat ik blokkeerde en daardoor tegen Valtteri reed.”

“Maar in de herhaling leek het alsof ik in de rechte lijn blokkeerde, maar dat ik dat voor het insturen herstelde. Het leek ook alsof er gewoon niet genoeg ruimte was”, vervolgt Ricciardo. “Valtteri stak de baan over en verwachtte waarschijnlijk meer ruimte te hebben, en toen waren Perez en ik daar. Dus ik kan Valtteri niet echt de schuld geven, want ik ben degene die hem raakte. Maar eerlijk gezegd denk ik – als ik naar de beelden kijk – dat het een typisch incident voor de eerste ronde was, en misschien wat ik iets te optimistisch.”

De stewards waren het eens met de conclusie die Ricciardo trok, want zij achtten een onderzoek overbodig en oordeelden daarmee dat het een race-incident was. Hoewel hij teleurgesteld is over de afloop, vindt hij wel dat hij het juiste heeft gedaan door voor het gaatje te gaan. “Als je er niet voor gaat, dan doet iemand anders dat wel en trek je aan het kortste eind. Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik ben wat dat betreft hard voor mezelf, want ik wil nooit mijn race verpesten in de eerste ronde”, aldus Ricciardo. “Maar als het mogelijk is dat ik me iets beter voel, dan is dat het geval na het zien van de herhaling. Het was eigenlijk maar een kleine aanraking, maar we weten dat er weinig nodig is om deze auto’s te beschadigen.”

