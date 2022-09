Lando Norris krijgt dit weekend meerdere upgrades op de wagen gemonteerd, waaronder verbeteringen aan de vloer en de sidepods. Daniel Ricciardo moet een weekje wachten tot hij dezelfde spullen krijgt. Volgens de Australiër was het niet mogelijk om beide coureurs dit weekend al te voorzien van de upgrades, en is het logisch dan Norris ze eerst krijgt.

“Lando heeft ze”, bevestigt Ricciardo als Motorsport.com vraagt naar de upgrades. “Het heeft tijd nodig. We hebben ze allebei in Japan, maar dit weekend alleen Lando. Ik gok dat de volgende vraag zal zijn: ‘Waarom hij?’. Er is een hoop in ontwikkeling richting 2023. Hij rijdt hier natuurlijk volgend jaar ook en ik niet, dus voor hem is het een extra weekend om feedback te geven en een richting aan te wijzen voor volgend jaar. Dat is uiteindelijk de reden.”

Geen verschil in behandeling

Ricciardo ontkracht de suggestie dat hij de updates helemaal niet krijgt omdat hij volgend jaar het team verlaat. “Dit weekend krijgt hij ze, maar zover ik weet krijg ik in Japan exact hetzelfde materiaal. Ik denk dat dit onze laatste upgrade is. Dus ik zou zeggen dat ik voorzie dat ik in Japan hetzelfde materiaal heb tot het einde van het jaar. Nogmaals, als er een onderdeel is met een blik op 2023, ga ik er vanuit dat hij het krijgt. Maar ik denk dat dit waarschijnlijk het enige weekend is waarin er een verschil gaat zijn.”

De Honey Badger geeft toe dat er ook een voordeel kan zijn aan een ongewijzigde auto, in plaats van jezelf te moeten aanpassen aan veranderingen. “Normaal gesproken wil ik het echt wel, maar het is niet zo simpel als dat je ineens vijf tienden harder gaat als je de upgrades op de wagen hebt. Ik hoop dat het sneller is, want dan ziet het er goed uit in Japan. Maar we moeten het nog zien. Voor mij zal het nu vertrouwd voelen. We kunnen meteen aan de slag en dat is niet slecht. De toekomst zal het uitwijzen.”