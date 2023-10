Daniel Ricciardo houdt gemengde gevoelens over aan de Amerikaanse Grand Prix. Hoewel de Australiër blij was om terug in de ring te staan - na wekenlang absent te zijn geweest door een gebroken hand - waren zijn prestaties in de hoofdrace niet om naar huis te schrijven. De AlphaTauri-coureur kwam als laatste van de overgebleven rijders over de streep. Het was zijn eerste race sinds augustus, toen hij in Zandvoort zijn hand brak door een harde crash in de Hugenholzbocht. De 34-jarige coureur denkt dat zijn blessure geen invloed heeft gehad op het verloop van de race. “De hand is geen excuus. Ik denk dat dat wel goed zat. We hebben de comeback goed getimed, zodat er geen twijfel over zou ontstaan of excuses gemaakt konden worden. Fysiek gezien is het zeker een zware race, maar ik voelde me oké.” Volgens de Australiër putte hij vertrouwen uit het feit dat hij fysiek weer helemaal in orde was. “Toen ik tijdens de eerste vrije training naar buiten kwam, voelde het alsof ik kon pushen en erop kon leunen.”

Schade aan zijn auto

De Australische coureur weet waardoor het eindresultaat op zondag teleurstellend was. In de laatste stint reed hij namelijk over een brokstuk heen, waardoor de luchtinlaat van zijn rem was beschadigd. Dit resulteerde in een verlies aan aerodynamische lading en balans. “Ik zei tegen het team, ‘het spijt me jongens, maar ik heb op het moment niks om mee te werken’. Het heeft onze race flink belemmerd. Op ons best hebben we een auto die in de top tien kan finishen, maar als we schade hebben staan we sowieso buiten de punten. Het grootste gedeelte van ons race bestond uit pech.”

Verder reflecterend op zijn race in Texas, zegt Ricciardo het volgende: “Op sommige momenten konden we beter communiceren. Toen we echter eenmaal schade hadden, voelde het niet heel nuttig om nog veel feedback [aan het team] te geven, want we hadden te maken met een suboptimale auto.”

Veel tijd om bij te komen van een zware race heeft Ricciardo niet, aangezien Austin pas deel één was van de tripple header. Komend weekend staat de Mexicaanse GP alweer voor de deur, gevolgd door de race op het circuit van Interlagos. De goedlachse Australiër ziet dit echter als iets positiefs, aangezien hij zijn fitnes hierdoor weer snel op peil kan krijgen. “In racecondities zal ik het volgende week beter doen”, sluit de achtvoudig GP-winnaar af.