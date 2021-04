Ricciardo: Abiteboul nog altijd zonder tattoo, Seidl is veilig

Gevraagd of hij voornemens is om bij McLaren ook weer een weddenschap af te sluiten waarbij er een tattoo op het spel staat, laat Ricciardo weten: “Nee, geen tatoeages voor de mensen bij McLaren. Ik zal iets anders verzinnen. Dus maak je geen zorgen, Andreas. Jij bent veilig!”

Om daarna te vervolgen: “Om eerlijk te zijn is het me nog altijd niet gelukt om Cyril er eentje te geven. Dus ik zal dat eerst nog moeten regelen.” Ricciardo deelde eind vorig jaar mee dat er aan een ontwerp werd gewerkt en sprak eerder dit jaar bij de presentatie van McLaren de verwachting uit dat de tattoo er zeker gaat komen. “We hebben unfinished business met elkaar en dan heb ik het over de tattoo. Hoe eerder hoe beter, maar dat die er komt, is zeker.”

McLaren-baas Zak Brown, die een indrukwekkend verzameling historische raceauto’s bezit, heeft inmiddels aan Daniel Ricciardo beloofd dat hij een keer met Dale Earnhardts Chevrolet uit 1984 mag rijden, zodra hij zijn eerste podiumplaats voor het team uit Woking heeft behaald. De zevenvoudig Grand Prix-winnaar is een groot fan van de legendarische NASCAR-coureur, die in 2001 om het leven kwam bij een crash in de Daytona 500.

Positieve start

Ricciardo finishte afgelopen weekend in Bahrein als zevende in zijn eerste race voor McLaren. “Ik denk dat we op een positieve manier zijn begonnen”, kijkt hij terug. “Ik ben zevende geworden, terwijl ik niet het gevoel heb dat ik een goede race heb gereden. Dat kan alleen maar betekenen dat er nog meer aan zit te komen.” In de kwalificatie was Ricciardo zesde en een fractie sneller dan teamgenoot Lando Norris, die vierde werd in de race. “Het was over het geheel genomen een positief weekend. Het was solide en we hebben als team een goed aantal punten gescoord.”

Volgens Ricciardo voelt hij zich nu al beter bij McLaren dan hij twee jaar geleden deed na zijn eerste paar races bij Renault. “Ik heb het gevoel dat ik nu een stap verder ben. Maar ik ben er nog niet.” Op de vraag wanneer hij er wel denkt te zijn: “Dat is lastig te zeggen, maar bij Renault duurde het drie races voordat ik het gevoel had dat ik een degelijk weekend had gedraaid. Niet dat ik toen al volledig op snelheid was, maar ik had wel het idee dat ik over een soort van drempel was gegaan. Hopelijk duurt het niet al te lang.”