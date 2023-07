Veel ogen zijn dit weekend gericht op Daniel Ricciardo, die anderhalve week geleden te horen kreeg dat hij Nyck de Vries gedurende de rest van het Formule 1-seizoen mag vervangen bij AlphaTauri. Na een positief verlopen bandentest op Silverstone wil Red Bull nu zien hoe de coureur uit Perth het in een competitieve omgeving doet. De kwalificatie op de Hungaroring was het eerste serieuze meetmoment en daarin kwam Ricciardo tot de dertiende tijd.

“Ik had vooraf geen idee waar ik op de grid kon belanden”, laat Ricciardo na afloop van de kwalificatie aan onder andere Motorsport.com weten. “Dat het de dertiende plek is geworden, is in mijn ogen eigenlijk ook ietwat irrelevant. Voor nu is Yuki [Tsunoda] natuurlijk mijn referentiepunt en van wat ik van hem heb gezien, is hij ook een goede coureur om me mee te kunnen meten. In de tweede helft van vorig jaar begon hij al een stuk competitiever te worden. Dat ik nu bij hem in de buurt zit, is positief.”

Ricciardo plaatste zich in Q1 met de vijftiende tijd voor Q2. Het verschil met Tsunoda, die met de zeventiende tijd was uitgeschakeld, bedroeg slechts dertien duizendsten. “Ik heb natuurlijk nog niet veel tijd in de auto gehad, maar ik voelde me gister al meteen comfortabel, terwijl we die dag in feite maar één sessie hadden”, gaat Ricciardo verder. “Ik was wat te langzaam, maar ik wist waar ik wat tekort kwam. Het was dus vrij duidelijk voor me waar ik nog wat tijd kon winnen en in de kwalificatie wist ik ook nog wat te vinden. En ik weet zeker dat er ook nog wel meer aan zit te komen.”

Punten bij terugkeer zou ‘fantastisch’ zijn

Over wat er zondag mogelijk is in de race, zegt de coureur uit Perth: “Het is erg moeilijk om met een voorspelling te komen. De langste run die ik tot dusver heb gereden was iets van acht ronden, dus ik zal morgen in de race nog genoeg te leren hebben over de banden en de auto. Ik verwacht nog wel wat over de wagen te weten te komen, als ik met een volle tank rijd en de banden minder beginnen te worden. Er zullen dan ook ronden zijn dat ik het niet al te geweldig doe en er zullen ronden zijn die aanmerkelijk beter verlopen, aangezien ik al doende aan het leren ben. Hopelijk blijk ik een snelle leerling.”

“Mochten we in de punten eindigen, dan zou dat fantastisch zijn. Maar hoewel punten natuurlijk belangrijk zijn voor het team, gaat het er nu op de eerste plaats om dat ik vertrouwd raak met de auto”, benadrukt Ricciardo. “Dat is het eerste op het lijstje om af te vinken.” Ricciardo heeft er duidelijk weer goede zin in na een break van een half jaar. “Absoluut. Ik ben iets blijmoediger en levenslustiger. Ik ben iets meer mezelf nu”, constateert hijzelf. “Ik zit met een lach in de auto, dus ja, die break is erg goed voor me geweest. Niet iedereen heeft dat nodig, maar op dat punt in mijn carrière was voor mij het juiste om te doen.”

Red Bull heeft niet de gemakkelijkste race gekozen voor Ricciardo om terug te keren. De Hungaroring is fysiek gezien een van de zwaardere circuits op de Formule 1-kalender, vanwege de vele bochten en de warme omstandigheden. Vooralsnog ervaart Ricciardo geen problemen. “Ik voel me op dit moment in orde. Ik kan mijn nek nog aardig bewegen, dus tot dusver gaat het goed. Maar zeventig ronden over deze baan en in deze hitte… Ook al ben je topfit, dan nog is dit één van de zwaardere races op de kalender. Samen met Singapore is dit misschien zelfs wel de zwaarste. Maar ja, Red Bull houdt er nou eenmaal van om ons uit te dagen...” Om daar met een lach aan toe te voegen: “Nee, het is prima hoor. Ik geniet ervan.”

Video: Daniel Ricciardo blikt terug op de F1-kwalificatie in Hongarije