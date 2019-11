Ricciardo wil in 2020 op podium eindigen: “Doel is champagne”

Ricciardo, die vorig jaar in Monaco voor het laatst op het podium stond, put goede moed uit de laatste paar races. Zo werd hij twee weken geleden zesde in de Amerikaanse Grand Prix. “Op de zondagen lijkt het nu iets beter te gaan”, aldus Ricciardo in de persconferentie op Interlagos, waar dit weekend de Grote Prijs van Brazilië plaatsvindt. “Maar op de zaterdagen zitten we er niet altijd even goed bij. Als we onszelf vergelijken met McLaren, dan hebben zij nog een aardige voorsprong op ons in de kwalificatie. Maar in de races zitten we er veel dichter bij, als we ze al niet kunnen verslaan. De wagen presteert steeds constanter, wat positief is.”

De 30-jarige coureur uit Perth ziet echter ook progressie bij zichzelf. “Ik raak steeds vertrouwder met de auto naarmate ik er meer races mee rijd”, aldus Ricciardo. “Ik word zelf dus ook consistenter: ik maak minder fouten en krijg steeds beter door wat goed werkt bij deze wagen. We hebben nu een paar goede races achter de rug. De zesde plaats in Austin was een mooi resultaat. We zijn nog geen champagne aan het spuiten op het podium maar we konden wel veel voldoening halen uit die zesde plek.”

Ricciardo is over het algemeen niet teleurgesteld over wat zijn eerste jaar bij Renault heeft opgeleverd en was ook niet verrast dat veel mensen vraagtekens zetten bij zijn overstap naar de Franse fabrieksformatie. “Ik wist dat dat ging gebeuren”, zegt Ricciardo over de twijfels van de buitenwereld of hij wel de juiste keuze had gemaakt. “Maar ik had gewoon erg veel zin in een frisse start en verandering. Ik ben verder met open vizier het seizoen ingegaan. In het verleden maakte ik de fout te hoge verwachtingen te hebben, waardoor ik uiteindelijk altijd teleurgesteld raakte. Dit keer had ik geen torenhoge verwachtingen van het seizoen. Ik was vooral opgetogen over de uitdaging die voor me lag. Natuurlijk verwachtte ik veel van mezelf, maar ik wist dat het even zou duren voordat het team op het niveau zou zijn dat we willen. Daarop zitten we nog steeds niet, maar ik denk dat we tijdens het tweede deel van het seizoen wel meer consistentie hebben laten zien, wat goed is. Met het oog op wat we volgend jaar willen bereiken, ziet het er nu beter uit.”

Volgend seizoen moeten de prestaties van Renault dus een stuk beter zijn. Ricciardo: “Ik verwacht meer van mijzelf en van het team in 2020. We hebben dit jaar veel geleerd. De resultaten waren niet altijd wat we voor ogen hadden, maar het is zeker geen jaar om te vergeten geweest. Verre van zelfs.” Over het doel voor volgend seizoen kan Ricciardo kort zijn: “Champagne. Toen ik bij het team tekende, werd 2020 al aangewezen als het jaar waarin we minimaal één keer op het podium moesten kunnen eindigen. Dat is dus het doel. We zijn daar nog niet, maar als we een sterke winterperiode hebben, dan is het niet onmogelijk dat we volgend jaar hiervoor kunnen vechten. McLaren is het bewijs dat je in korte tijd veel voor elkaar kunt krijgen. Maar los van of we volgend seizoen aan de champagne kunnen of niet, het uiteindelijke doel is om dichter bij de top-drie te zitten en volgend jaar op meer regelmatige basis met die drie teams te vechten.”